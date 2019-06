Oamenii lui Dragnea dau atacul la Dăncilă. Ce manevre trebuie să facă premierul împotriva lui Codrin Ștefănescu

Actuala conducere a PSD încearcă, vineri, la ședința CEX al partidului programată la prânz pentru validarea candidaturilor depuse pentru Congresul de sâmbătă, să bareze drumul oamenilor lui Liviu Dragnea către reîntoarcerea la putere.

Surse din conducerea PSD au explicat pentru Digi24.ro că Viorica Dăncilă se teme de eventualitatea în care Codrin Ștefănescu ar câștiga la vot funcția de secretar general al partidului, pentru că ”nu poate să lucreze cu el”. Foștii apropiați ai lui Dragnea, Olguța Vasilescu, Șerban Nicolae, Codrin Ștefănescu, Mihai Fifor, s-au regrupat în ultima perioadă și au început să atace concertat politica Vioricăi Dăncilă. Există temerea că mesajele radicale ale acestei grupări, narativul anti UE și anti-Justiție și-ar putea găsi sprijin la un vot deschis într-un Congres în care vin delegați din toate colțurile țării și care nu pot fi controlați de șeful de filială.

În consecință, soluția la care s-au gândit cei din conducerea PSD pentru a evita pericolul revenirii grupării Dragnea la putere este modificarea statutului astfel încât la Congres, sâmbătă, să nu fie supusă la vot funcția de secretar general. Aceasta ar urma să fie ulterior ocupată prin numire în CEX, la propunerea președintelui PSD. Viorica Dăncilă ar fi spus în ședințele de organizare din ultima perioadă că între președintele partidului și oamenii cu care lucrează direct trebuie să existe ”o chimie”, or, între ea și Codrin Ștefănescu aceasta lipsește cu desăvârșire.

Pentru funcția de secretar general și-au depus candidaturile Marius Dunca, fostul ministru al Tineretului, Codrin Ștefănescu, Gabriel Petrea, liderul organizației de Tineret, Felix Stroe de la Constanța, Mihai Fifor și actualul secretar general, Rodica Nassar, care ar fi, potrivit informațiilor vehiculate în PSD, și favorita Vioricăi Dăncilă pentru păstrarea funcției.

Există probleme și în privința candidaturilor pentru funcția de președinte executiv, a doua poziție în PSD, care, deși nu presupune nicio responsabilitate concretă, în cazul legitimării la un vot în Congres ar căpăta greutate politică. Dintre toți candidații, Daniel Suciu și Eugen Teodorovici au cele mai multe șanse, acesta din urmă dorind să își construiască pe baza acestei funcții platforma pentru un post de comisar european sau pentru candidatura la Președinția României.

Aripa Dăncilă este îngrijorată și de candidatura lui Liviu Pleșoianu la președinția partidului, punându-se în discuție ca variantă de lucru invalidarea candidaturii din motive statutare (mai multe candidaturi nu întrunesc criteriile statutare de vechime și activitate în partid) dar s-a renunțat la această idee din cauza riscului ca o respingere a candidaturii să-i întărească și mai mult pe oamenii lui Dragnea, făcându-i eroi și subiecte de presă.

Codrin Ștefănescu: Ni se cere să uităm de colegii noștri aflați și azi la anaghie

Codrin Ștefănescu, candidat la funcția de secretar general al PSD, a transmis o scrisoare deschisă colegilor de partid, în care le transmite că este foarte îngrijorat de faptul că social-democraților li se impun „direcții străine” de ce a fost făcut până acum și li se cere „să uite trecutul”.

„Sunt foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă, astăzi, în PSD. Ni se impun direcții străine de ceea ce am făcut și am spus până acum. Ni se cere să uităm trecutul și să ne resetăm. Ni se cere să uităm de colegii noștri aflați și azi la anaghie. Ceea ce eu nu pot să accept! Nu vreau să uit de abuzurile inimaginabile la care au fost supuși colegii noștri din toată țara. Nu vreau să șterg din memorie anii în care am fost vânați și hăituiți de sus și până jos. Parlamentari, primari, președinți de consilii județene, consilieri județeni și locali, miniștrii, secretari de stat au fost vânați și umiliți pentru că au avut curaj să se bată pentru români sau pur și simplu pentru că au fost membri PSD”, a afirmat Codrin Ștefănescu în scrisoarea deschisă, potrivit unui comunicat de presă remis.

Fostul secretar general al PSD în perioada în care Liviu Dragnea era președintele partidului, a mai spus că nu vrea să uite de faptul că formațiunea a promis electoratului că va face dreptate până la capăt și nu va mai tolera niciun fel de abuz în România.

„Nu vreau să uit că mulți jurnaliști de curaj au fost alături de noi în aceste bătălii și că mulți dintre ei au plătit scump pentru acest lucru. Nu vreau să uit că am promis cu toții, tuturor membrilor, simpatizanților și milioanelor de români care ne-au votat că vom face dreptate până la capăt! Și că nu vom mai tolera niciun fel de abuz în România. Nu vreau ca PSD să capituleze necondiționat, așa cum își doresc unii, nu vreau ca PSD să fraternizeze cu adversarii nemiloși, de ieri și de azi. Nu vreau să mă dezic de colegii și prietenii mei aflați în suferință astăzi, doar pentru că au fost buni patrioți și și-au iubit țara. Vreau un PSD unit, care să-și țină promisiunile făcute în fața electoratului, vreau un PSD condus de oameni curajoși și loiali unor principii și care refuză să facă pact cu Diavolul”, a completat Ștefănescu.

El a mai precizat că și-a făcut datoria din postura de secretar general al PSD și a refuzat orice altă funcție în stat. Codrin Ștefănescu a adăugat că este încrezător că va avea sprijinul colegilor, la fel ca și până acum.

„De aceea mi-am depus candidatura, la Congres, pentru funcția de Secretar General. Poziție din care mi-am făcut datoria pentru PSD, refuzând orice altă funcție în stat. Pentru că nu am fost nici parlamentar, nici ministru, nici secretar de stat. Sunt convins că și voi îmi împărtășiți temerile și speranțele. Sunt convins că voi avea sprijinul vostru ca și până acum. PSD este un partid puternic, un partid al românilor, un partid format oameni curajoși”, a conchis social-democratul, în scrisoarea deschisă citată de Mediafax.