Oana Țoiu, dupa adoptarea legii care face eludarea sancțiunilor împotriva Rusiei infracțiune gravă: „România se ține de cuvânt”

Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe. Foto: Profimedia

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, mulţumeşte, luni seară, senatorilor care au adoptat – cu 110 voturi „pentru”, proiectul care stabileşte că încălcarea şi eludarea sancţiunilor internaţionale împotriva Rusiei devine infracţiune gravă, de competenţa DIICOT. „România se ţine de cuvânt”, a transmis ministrul, adăugând că acţiunea şi asumarea clară pot să asigure partenerii că nu suntem şovăielnici pe subiect.

„România se ţine de cuvânt! Mulţumesc colegilor parlamentari care au adoptat azi cu 110 voturi din 121 prezenţi, în Senat, proiectul de lege al Guvernului României, coiniţiat de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei, prin care încălcarea şi eludarea sancţiunilor internaţionale împotriva Rusiei devine infracţiune gravă, de competenţa DIICOT”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

Ministrul a adăugat că cei care ajută persoane sau companii aflate pe listele de sancţiuni nu vor mai scăpa cu o simplă amendă ci vor răspunde penal şi riscă ani grei de închisoare.

„Acest vot ne aliniază cu partenerii europeni şi arată toleranţă zero pentru cei care ajută Rusia în agresiunea sa ilegală. România ar fi trebuit să se alinieze complet la sancţiunile internaţionale de multă vreme, iar acum doar acţiunea şi asumarea clară a acestei poziţii, inclusiv în media internaţională, pot să asigure partenerii noştri că nu suntem şovăielnici pe subiect”, a mai transmis Ţoiu.

Senatul a adoptat, luni, L344/2025 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, precum şi a altor acte normative.

