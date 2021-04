Orban: USR PLUS să desemneze un alt ministru. Pentru PNL nu există altă soluție politică decât actuala coaliție

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri despre demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății că acesta „nu a acționat în cadrul spiritului de echipă” și a cerut USR PLUS să desemneze un alt ministru.

Orban a spus că „este nu numai drept, ci și obligația premierului de a supraveghea activitatea guvernării chiar și prin schimbarea unui ministru”.

„Pentru PNL nu există altă soluție politică decât actuala coaliție. Această decizie a domnului prim-ministru este o decizie care nu are nicio legătură cu dorința noastră fermă de a menține coaliția. La Ministrul Sănătății, tot USR PLUS să desemneze un ministru, care să gestioneze cu responsabilitate și care să aibă capacitatea de a lupta eficient pentru creșterea calității actului medical și oprirea pandemiei”, a completat el.

Președintele PNL a mai spus că partidul îl susține pe Florin Cîțu și că „este mai importantă pentru români buna guvernare decât persoana unui ministru. Atunci când este necesară schimbarea unui ministru premierul are deplină capacitate de a decide”.

Ludovic Orban a exclus totodată schimbarea lui Florin Cîțu din funcția de premier: „Am dat o declarație foarte limpede, din punctul de vedere al PNL, decizia este de a menține această coaliție, nu există în momentul de față o altfel de soluție politică”.

„Sunt convins că USR PLUS și alegătorii lor își doresc o astfel de coaliție și ca programul de guvernare să fie îndeplinit. Pentru USR PLUS nu există altă soluție decât actuală coaliție de guvernare”, a mai spus Orban, exprimându-și speranța că USR PLUS va renunța la solicitările de retragere a lui Florin Cîțu prin dialog și argumente.

„Nu există niciun motiv pentru o astfel de cerere”, a subliniat el.

În privința lui Vlad Voiculescu, liderul PNL a spus că acesta „nu a acționat în cadrul coerent, în cadrul spiritului de echipă”.

„Decizia a fost luată astăzi. În urmă ședinței coaliției s-a încercat să se ajungă la o înțelegere și a venit picătura care a umplut paharul, ordinul secretarului de stat, emis și publicat fără știința prim-ministrului. Este să firesc să apară o anumită supărare, dar nu știu condițiile de comunicare. Din ce știu a existat o discuție Cîțu - Barna, nu știu condițiile”, a completat președintele PNL.

