EXCLUSIV Parola de intrare în Târgoviște, în timpul mitingului PSD, era formată dintr-o singură literă

Parola de intrare în orașul Târgoviște, duminică, pentru participarea la mitingul electoral al partidului condus de Liviu Dragnea, stabilită de PSD și comunicată polițiștilor din județ pentru a opri autoturismele neautorizate să intre în localitate, a fost formată dintr-o singură literă, respectiv prima literă a numelui localității din care veneau simpatizanții social-democrați, au explicat pentru Digi24.ro surse din cadrul Poliției Dâmbovița.

Procedura era următoarea: autoturismul era oprit la barajul Poliției și i se cerea parola de intrare. Șoferul trebuia să arate un cartonaș pe care era scrisă o literă - prima literă din denumirea localității de proveniență. De exemplu, T de la Titu, M de la Moroeni, P de la Pucioasa. În cazul în care localitatea avea un nume format din două cuvinte, parola era compusă din două litere.

Contactaţi de Digi24.ro, Gabriela Zoană, candidat la europarlamentare din partea PSD şi Şerban Valeca, liderul PSD Argeş, au spus că nu ştiu nimic de parolă şi că lor nu li s-a cerut un astfel de cod. „Nu ştiu să vă spun, vă daţi seama... Eu sunt candidat, chiar nu ştiu să vă spun. Cel puţin de la locul de la care am mers noi nu mi-a cerut nimeni nicio parolă, nu ştiu de vreo parolă, habar n-am dacă este reală sau nu chestiunea asta. Am fost doar eu şi cu Carmen (Avram - n.r.) acolo, în afară de Rovana (Plumb - n.r.) care era de-a locului şi nu cred că i-ar fi cerut ceva Rovanei, dar mă îndoiesc, sinceră să fiu mă îndoiesc că această informaţie ar fi corectă şi reală”, a declarat Gabriela Zoană pentru Digi24.ro. Un răspuns similar a dat şi Şerban Valeca: „Chiar nu ştiu pentru că s-a ocupat altcineva, eu am mers cu maşina mea”.

IPJ Dâmbovița a recunoscut că accesul în oraș, duminică, a fost condiționat de aceste parole de acces, susținând, într-un comunicat dat publicității, că parola a fost decisă de PSD:

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, cu privire la manifestarea publică organizată duminică, 19 mai, pe raza municipiului Târgoviște, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița este abilitat să comunice următoarele: