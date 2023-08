Primarul rasist de la Urziceni va fi exclus din PNL. "Am spus ca omul învață în timp, dar..."

Liderul PNL Ialomiţa, Dragoș Soare, vrea să propună joi excluderea din partid a primarului din Urziceni, în contextul scandalului generat de cazul femeii care a născut pe trotuar, lângă spitalul din localitate, informează News.ro.

”În urma analizei ultimelor zile şi a două discuţii pe care le-am avut cu domnul Sava care nu a înţeles nimic din ceea ce i s-a întâmplat, am luat hotărârea pe care am comunicat-o si conducerii centrale de a cere excluderea domniei sale din partid. Nu este o decizie simplă, nu este o decizie neapărat uşor de digerat, pentru că discutăm de un partid politic care are la bază voturile, dar voturile sunt după interesul pe care-l avem pentru comunităţile pe care le conducem. Şi atunci, am luat hotărârea ca mâine (n.r. - joi), în Biroul Premanent judeţean. să propun excluderea domniei sale din partid, urmând ca validarea şi aprobarea să fie facută in BPN. Am încredere că lucrul acesta se va duce până la capăt”, a declarat Dragoş Soare miercuri seară, într-o emisiune televizată.

El a reamintit că primarul oraşului Urziceni, Constantin Sava, a fost suspendat din funcţia de preşedinte al organizaţiei PNL Urziceni incepand cu februarie 2022.

”Motivele care au stat la baza suspendării sunt legate tot de comportamentul domniei sale, care nu a înţeles că reprezintă un partid istoric şi că avem nevoie să aibă o conduită mult mai aşezată şi mult mai serioasă. A fost primul semnal pe care i l-am dat şi a fost ferm şi l-am făcut şi public. Am şi făcut afirmaţii prin care am spus că nu este reduta personală a domniei sale nici PNL Urziceni, nici municipiul Urziceni. Nu ştiu cât a înţeles domnia sa, din acel moment am devenit inamicul public nr 1 al domniei sale, a continuat cu injurii, etc. Nu m-a făcut asta să luăm în forurile statutare decizii mai dure. Am spus că poate omul îş revine în timp, poate învaţă, dar se pare că….”, a explicat Soare.

Primarul oraşului Urziceni Constantin Sava a intrat în atenţia publică în urma scandalului izbucnit după ce o femeie a fost nevoită să nască pe trotuar, în faţa spitalului din localitate. Primarul a făcut declaraţii șocante referitoare la faptul că femeia era surdo-mută, dar şi referitoare la etnia acesteia, motiv pentru care Consiliul Naţional pentru Combaterea discriminării s-a autosesizat. De asemenea, el a anunţat miercuri suspendarea din funcţie a managerului Spitalului Urziceni, Daniela Elena Ianuş, deşi inclusiv filiala Ialomiţa a partidului a solicitat demisia acesteia şi a precizat că Ianuş şi-a pierdut calitatea de membru PNL.

O decizie privind excluderea din partid a primarului trebuie luată în Biroul Permanent Judeţean al PNL Ialomiţa şi apoi aprobată de Biroul Permanent Naţional.

Editor : M.I.