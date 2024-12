Fostul președinte al USR, Cătălin Drulă, a declarat joi, după ce Marcel Ciolacu a anunțat că PSD se retrage de la masa negocierilor pentru noul guvern, că este „cel mai jos gest politic” pe care l-a văzut după Revoluție.

„E un comportament imatur, un comportament de mimoză care se dă rănită de cuvintele USR. Ce cuvinte? Noi am cerut acolo responsabilitate și asumarea unui buget, iată că USR a avut dreptate. Cheia e acolo în buget, în ruinarea finanțelor țării, în amanetarea viitorul. E cel mai jos gest politic pe care l-am văzut după Revoluție. După ce au ruinat țara timp de 3 ani, acuma vor să dea bir cu fugiții. (...) Cam așa arată șmecherie cu guvernarea țării.”, a spus Drulă.

Întrebat dacă va discuta astăzi cu liderii PSD, PNL și UDMR, Drulă a spus: „Noi întotdeauna discutăm cu toți partenerii, am discutat și zilele trecute. Recunosc că poziția celor de la PNL a fost cumva mai rezonabilă într-un fel în aceste discuții, dar și ei au o parte gravă de responsabilitate. Ministerul Finanțelor a fost și este la PNL, la domnul Boloș. Să nu uităm că în momentul de față, România are astăzi guvern cu puteri depline PSD-PNL. Astăzi, când vorbim în Ministerul Finanțelor, este pregătită o ordonanță cu măsuri fiscale, care, spune Ministerul Finanțelor, trebuie dată și a fost o notă confidențial în guvern ca să nu se prăbușească finanțele țării de la 1 ianuarie și Marcel Ciolacu refuză să dea această ordonanță după ce el a creat acest dezastru. Eu mai rar am văzut un asemenea act de lașitate.”

„O guvernare se construiește într-o democrație pe o majoritate parlamentară, mai ales în condițiile în care România are nevoie de stabilitate. În aceste condiții grele, noi, împreună cu PNL-ul, avem aproximativ un sfert din Parlament, cu un sfert din Parlament. Nicio țară democratică din lumea asta nu se poate guverna stabil. E o situație în care, din păcate, niște voturi pe care le-au dat românii de bună credință, cele 2 milioane și ceva de voturi pe care le-a luat PSD-ul, sunt aruncate la coș și se calcă în picioare pe ele de către Marcel Ciolacu”, a mai spus Cătălin Drulă.

Marcel Ciolacu a anunțat anterior că PSD se retrage de la negocierile pentru formarea viitorului guvern, dând vina pe „așa-ziși parteneri cărora le e «silă» să stea la masă cu tine”.

„PSD se retrage cu demnitate de la masa discuțiilor, dar nu fugim de responsabilitate. Vom vota în Parlament un guvern de dreapta! O facem pentru că această țară are nevoie urgent de un Guvern care să gestioneze problemele curente până la alegerile prezidențiale care vor urma”, a anunțat Marcel Ciolacu joi dimineață pe Facebook.

Editor : C.L.B.