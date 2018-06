Senatoarea care a trecut de la PNL la PSD, înaintea moţiunii: Nu sunt mulţumită de mersul economiei sub PSD

În toiul discuţiilor şi negocierilor care preced votarea moţiunii de cenzură, Siminica Mirea a trecut de la liberali la social-democraţi. Cum explică senatoarea de Olt pasul făcut, de ce a refuzat să treacă la ALDE, deşi a avut o ofertă şi de la oamenii lui Tăriceanu, ce va face la moţiune şi cum se împacă faptul că ea crede în justiţie, dar noul său şef nu? Despre toate acestea, în interviul acordat Digi24.ro de Siminca Mirea.

Foto: Facebook

Luni, în ziua în care moţiunea de cenzură a opoziţiei a fost citită în Parlament şi cu doar 48 de ore înaintea votului, senatoarea Siminica Mirea a schimbat taberele. De la PNL, Mirea a trecut la PSD, susţinând că, pe lângă dezamăgirile produse de liberali, a fost mai degrabă sedusă de organizaţia Olt a partidului condus de Liviu Dragnea.

Organizaţie Olt, la rândul ei, este condusă de Paul Stănescu, care deşi şi-a anunţat recent decizia de a părăsi funcţia, rămâne un stâlp al noii puteri: vicepremier în Cabinetul Dăncilă, apropiat al lui Dragnea, în fine, un politician cu "arma la picior", gata de un nou miting PSD în Capitală.

În interviul telefonic acordat Digi24.ro, senatoarea Siminica Mirea a oftat destul de des, a ezitat nu rareori, întrebările despre Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă şi moţiunea de cenzură de mâine impresionând-o neplăcut.

Şi, aşa, ca o picanterie, senatoarea Siminca Mirea evită să condamne justiţia care l-a condamnat pe noul ei şef, Liviu Dragnea, şi se declară nemulţumită de modul în care merge economia sub guvernarea PSD.

-Digi24.ro: Care au fost motivele pentru care aţi trecut de la PNL la PSD?

-Siminica Mirea: Da... Din păcate am luat această decizie cu foarte multă durere, ca să spun aşa. Eu am fost în PDl, după aceea în PNL, în urma fuziunii, am făcut tot ce am crezut eu că este mai bine pentru Partidul Naţional Liberal. Mi-aş fi dorit să fim o echipă şi din păcate am observat că în ultimul timp PNL nu a mai fost alături de oameni, alături de cei care îşi doreau cu adevărat să facă opoziţie, pentru că aşa-zisa opoziţie pe care Partidul Naţional Liberal vrea să pară că o face este mai mult... nici nu găsesc acum cuvântul... o mare prefăcătorie.

-Mai concret, dacă se poate.

-Haideţi să începem cu Codul administrativ. În ziua votului la Codul administrativ am fost rugaţi de domnul preşedinte Orban să nu votăm acest Cod. Dacă mă întrebaţi pe mine, nu mi se pare corect, nu cred că aşa trebuia să facem opoziţşie. Colegii mei, în comisiile de specialitate, au venit cu amendamente, au lucrat la acele amendamente, parte din ele au fost aprobate şi după aceea ni s-a spus, în ziua votului, să nu mai votăm Codul administrativ. Eu cred că dacă se dorea să votarea Codulului administrativ de către Partidul Naţional Liberal, puteam face altceva. Puteam să nu ne prezentăm la şedinţe, puteam să ieşim la presă şi să spunem de ce nu suntem de acord şi aşa mai departe. Şi sunt multe, multe lucruri de acest fel.

-Credeţi că în PSD lucrurile nu se vor petrece la fel?

-Ba da. Numai că trebuie să vă spun un lucru: decizia nu a fost luată din cauza colegilor mei. Ei sunt oameni cu care m-am înţeles foarte bine, oameni de toată isprava. Această decizie a fost luată şi datorită organizaţiei judeţene pentru că, în urma fuziunii, la noi la Olt lucrurile nu au stat foarte bine între foştii pedelişti şi foştii penelişti.

-Dar cum de s-a întâmplat trecerea aceasta a dumneavoastră tocmai înainte de moţiunea de cenzură? Nu aţi descoperit aceste probleme mai demult?

-Ba da, le-am descoperit de foarte mult timp, am tot încercat să remediez problema în întâlnirile cu colegii mei şi în discursul pe care l-am avut şi la evenimentele Partidului Naţional Liberal...

-Când v-aţi hotărât să treceţi la PSD?

-Sinceră să fiu, după ultima şedinţă de BPJ (Birou Permanent Judeţean - n.r.) la care am participat.

-Când a fost asta?

-Acum o săptămână.

-Şi nu vă deranjează că se face o legătură între faptul că moţiunea de cenzură este peste 24 de ore şi trecerea dumneavoastră la PSD?

-Haideţi să vă spun cum s-a întâmplat. Deci şedinţa a fost acum... nu o săptămână, ci acum două săptămâni. Acum o săptămână ama vut o întâlnire, când încă nu izbucnise acest scandal şi aşa mai departe şi nu ştia despre decizia care se va da în legătură cu domnul Dragnea. Eu acolo, vă spun, am trecut pentru organizaţia de la Olt.

-Cum de nu aţi ales ALDE, de exemplu? Ideologic, între PSD şi PNL este o diferenţă.

-Recunosc că am avut întâi şi întâi discuţii cu ALDE, la iniţiativa lor (dar) problema este alta. La ALDE, la noi la Olt, în ultima perioadă, au început aceleaşi discuţii care aveau loc şi la PNL - neînţelegeri şi o luptă internă. Nu puteam să plec din PNL, unde aveam aceste discuţii, într-o altă organizaţie unde să intru într-o altă discuţie.

-Nu v-aţi regăsit în platforma promovată de fostul premier Cioloş sau în cea a USR?

-Pentru mine, domnul Cioloş...

-Nu, eu vă întreb de platforme, nu de Cioloş.

-(Cioloş) a fost o dezamăgire şi vă spun de ce. Eu am crezut, şi dacă dumneavoastră o să vedeţi activitatea mea politică, credeţi-mă că eu am pus mult suflet în acest partid. Problema este că a fost o mare dezamăgire atunci când a ieşit şi a spus că votăm într-o parte PNL-ul, într-o parte USR-ul. Nu mi se pare normal, un om politic trebuia să-şi asume.

-Nu contează asta, eu v-am întrebat despre platforme, ideile promovate de România Împreună sau ideile promovate de USR.

-Eu recunosc, sunt un om de dreapta, gândiţi-vă că am fost om de afaceri.

-Şi ce veţi face la PSD ca om de dreapta?

-Păi cred că voi face ceva împreună cu colegii mei, sper că voi contribui şi eu, pe viitor, la decizii care să ajute şi mediul de afaceri şi aşa mai departe.

-Ce părere aveţi despre cum merge economia în ultimul an şi jumătate, de măsurile economice, măriri de salarii, împrumuturi?

-Nu sunt mulţumită şi asta le-am spus şi colegilor mei de la PSD.

-Şi cum veţi opri asta?

-Sper să găsim o soluţie şi lucrurile să se îndrepte şi mediul de afaceri să nu mai aibă de suferit.

-Credeţi că PSD va ţine cont de părerile dumneavoastră? Nu vă vor privi colegii de la PSD ca pe un traseist, alt traseist?

-Îmi doresc să ţină cont de părerile mele.

-Eu vă întreb dacă credeţi că puteţi să şi faceţi ceva în sensul ăsta.

-Cred că voi putea face.

-Şi cum credeţi că veţi face?

-Este prea devreme... Am trecut ieri (luni - n.r.) la PSD, dar am încredere în colegii mei, am încredere în organizaţia în care am trecut, îi cunosc pe mare parte dintre ei şi cred că împreună vom reuşi să facem ceva.

-Ce părere aveţi de condamnarea lui Liviu Dragnea?

-Ce să vă spun... Nu sunt de profesie jurist, nu comentez.

-Deci nu sunteţi de părerere că statul paralel l-a condamnat pe Liviu Dragnea şi că este o decizie politică.

-Nu vreau să comentez deciziile justiţiei.

-Dar noul dumneavoastră şef de partid face asta, în fiecare zi, cu o violenţă tot mai mare. Cum vă veţi raporta la acest tip de discurs?

-O să văd, dar eu repet, nu comentez deciziile justiţiei...

-Dar şeful dumneavoastră le comentează...

-Şi am încredere în justiţie.

-Şeful dumneavoastră nu are încredere în justiţie. Cum veţi face să coabitaţi în partid?

-O să vedem ce voi face, dar nu îmi voi schimba părerea despre justiţie.

-Ce părere aveţi de faptul că partidul este condus de un om cu două condamnări penale în acest moment? Nu vă deranjează?

-Nu comentez, nu comentez acest lucru.

-Deci nu vă deranjează acest lucru.

-Am spus că nu comentez.

-Eu v-am sunat ca să comentaţi, într-un fel sau în altul.

-Nu comentez aceste lucruri.

-Despre doamna premier Viorica Dăncilă ce părere aveţi?

-Eu repet, am venit la organizaţia judeţeană Olt.

-Am înţeles, dar organizaţia judeţeană Olt face parte din partidul luat ca întreg.

-Încet, încet o să-i cunosc şi pe colegii mei de la nivel naţional şi atunci vă pot...

-Ca parlamentar şi fost om de afaceri bănuiesc că v-aţi făcut o opinie despre diverşi oficiali de rang înalt din statul român. În cazul premierului Dăncilă, vă rog să îmi spuneţi cum vedeţi activitatea dumneaei în fruntea Guvernului.

-Deci eu n-o să comentez despre colegii mei, nici din PNl, nici din PSD.

-Dar îmi imaginez că aveţi o părere despre PSD, din moment ce aţi ales să intraţi în PSD şi nu în alt partid.

-Repet, n-o să fac comentarii despre colegii mei.

-Cum veţi vota mâine la moţiunea de cenzură?

-Nu ştiu.

-Nu ştiţi?

-Da. Încă nu sunt sigură cum voi vota.

-Înţeleg că partidul dumneavoastră a luat o decizie ca parlamentarii săi să fie prezenţi, dar să nu participe la votul pe moţiune. Ce veţi face dumneavoastră?

-Nu am participat până acum la şedinţa PSD ca să vă pot spune ce decizie s-a luat.

-Informaţia a apărut deja în spaţiul public. Dacă partidul ia decizia ca parlamentarii PSD, eventual şi ai ALDE, să nu voteze în niciun fel la moţiune, dumneavoastră ce veţi face?

-Mâine să văd ce fac.

-Veţi da curs directivei partidului sau o veţi încălca?

-Mâine o să vedem ce voi face. O să vedeţi mâine ce voi face - voi vota sau nu voi vota.

-Bănuiesc că trebuia să aveţi deja o părere despre Guvernul Dăncilă şi bănuiesc că trebuie să aveţi deja o părere despre cum să vă raportaţi la deciziile partidului.

-Am o părere şi despre Guvernul Dăncilă şi am o părere şi despre guvernul propus de Ludovic Orban.

-Şi nu le-o spuneţi şi cetăţenilor?

-Mâine voi lua o decizie.

-O să le spun mâine.

Citiţi şi: Ce nu a spus Tăriceanu când a anunţat că este exclusă adoptarea Codurilor penale prin OUG