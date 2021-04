Senator USR PLUS, despre schimbarea tonului alianței: Nu suntem de acord cu Cîțu cum a procedat, dar i-am arătat cum trebuia să facă

Senatorul USR PLUS Simona Spătaru a declarat la Digi24 că schimbarea tonului alianței care par a da înapoi în cererea de demitere a lui Florin Cîțu a intervenit după ce premierul "a fost pus la masă cu ceilalți miniștri și i s-a arătat cum ar fi trebuit să procedeze".

Simona Spătaru a spus că premisele de încredere sunt necesare pentru că "absolut toată lumea este pusă în situația de a fi cu bagajele la ușă, fie premier, fie ministru".

Relația de încredere face să funcționeze coaliția, a adăugat ea.

Referitor la discuțiile care au avut loc luni, senatorul USR PLUS le-a descris ca fiind "bune": "Am văzut și nuanțarea dinspre premier, a arătat disponibilitate în a accepta că procedura în sine a unui ministru trebuie să fie deschisă, loială, așa cum nu poți da un om afară din echipă fără să discuți înainte de ce nemulțumiri ai. E un lucru de bun simț, înțeles de toată lumea".

"Faptul că s-a ieșit intempestiv public, fără discuții a rupt încrederea între noi și oameni și apoi între partenerii de lucru. Această încredere între parteneri se restabilește, dar față de oameni premierul trebuia să-și dea seama că gestul lui va afecta foarte mult. Credem că am arătat că suntem partenerul serios la masă", a declarat Simona Spătaru.

Ea a explicat și de ce s-a modificat tonul discuțiilor: "Nu suntem de acord cu Cîțu cum a procedat, dar l-am pus la masă cu toți miniștri din coaliție și i-am arătat cum trebuia să procedeze".

Cu puțin timp înainte, liderul deputaților USR PLUS Ionuț Moșteanu spunea că "poate fi o variantă" ca Florin Cîțu să rămână premier, deși liderii USR PLUS au susținut până acum că nu mai are sprijin politic după ce l-a demis pe Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății și au cerut înlocuirea lui.

Liderii partidelor din coaliția de la guvernare se vor întruni astăzi într-o nouă ședință, de la ora 16.00, după ce luni seara discuțiile s-au încheiat fară nicio soluție.

Liderii Coaliției au discutat luni timp de patru ore pentru a găsi o ieșire din criza politică. Discuțiile nu s-au finalizat cu o decizie, motiv pentru care o nouă ședință a coaliției va avea loc astăzi, de la ora 16.00. Surse participante la discuții au declarat pentru Digi24.ro că cei din USR PLUS au venit la negocieri cu solicitarea de a-l schimba pe Florin Cîțu de la șefia guvernului, însă s-au lovit de opoziția fermă a celorlalți parteneri de guvernare de la PNL și UDMR.

Liberalii au dat de înțeles de la bun început că nici nu se pune problema schimbării premierului. De asemenea, la solicitările celor din USR PLUS ca pe viitor să existe „reguli” privind schimbarea unui ministru, aceștia s-au lovit atât de refuzul celor din PNL, cât și de refuzul premierului.

