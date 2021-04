După ce au cerut vehement demiterea premierului, cei din USR PLUS dau înapoi: „Până la urmă e vorba de respect”

Liderul deputaților USR PLUS Ionuț Moșteanu spune că „poate fi o variantă” ca Florin Cîțu să rămână premier, deși liderii USR PLUS au susținut până acum că nu mai are sprijin politic după ce l-a demis pe Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății și au cerut înlocuirea lui. Declarația vine cu câteva ore înainte de o nouă ședință a coaliției care să rezolve criza iscată după revocarea lui Voiculescu.

„A fost o primă întâlnire după criza provocată de demiterea unilaterală a ministrului Vlad Voiculescu. Noi am cerut această întâlnire de miercuri, e bine că a fost și ieri. S-au făcut niște pași, înțeleg, în acea ședință. E foarte important să reașezăm această coaliție pe niște baze solide de colaborare loială și colegială între parteneri”, a spus Ionuț Moșteanu la Digi24.

„Am tot auzit vânturându-se în ultimele zile argumente constituționale. Da, premierul are argumentul constituțional să demită un ministru, dar într-o coaliție e nevoie de discuții între parteneri, așa cum a fost din prima zi. Așa, și noi, parlamentarii, avem dreptul constituțional să votăm ce vrem noi în comisii sau în plen și să respingem propunerile Guvernului. Folosirea argumentelor constituționale nu va duce la nimic bun, trebuie să revenim la masă, să reașezăm pe niște baze de încredere toată discuția în coaliție, să ne întoarcem la programul de guvernare, să avem o abordare mai analitică, să facem ce am promis românilor împreună – PNL, USR PLUS, UDMR”, a adăugat el.

Moșteanu a spus că la ședința USR PLUS de după întâlnirea coaliției s-a încercat idendificarea unor soluții pentru a merge mai departe.

„Repet, mergem mai departe doar dacă ne asigurăm că funcționăm împreună în această coaliție - toate partidele, toți membrii Executivului - și toți vâslesc în același ritm”, a spus Moșteanu.

Întrebat dacă cei din USR PLUS sunt dispuși să meargă mai departe cu Florin Cîțu premier, Moșteanu a răspuns: „Poate fi o variantă”.

„Dacă vedem că dânsul se așază din nou la masă și respectă – până la urmă despre asta e vorba, despre respect. Discutăm astăzi, vor fi din nou discuții la 16.00. Noi am intrat în povestea asta ca să facem niște reforme. Am auzit de multe ori cuvântul reformă din gura premierului Cîțu și chiar vrem să vedem și noi că chiar sprijină fiecare ministru, fiecare încercare de reformă, indiferent de culoarea politică a ministrului”, a spus Moșteanu.

Liberalii au anunțat că Florin Cîțu are sprijinul PNL.

„Nu dăm foc la plapumă pentru un ministru. Trebuie să înțelegem că trebuie să ai o echipă constructivă. Sunt convins că dacă ar fi funcționat lucrurile bine între dl Voiculescu și dl Cîțu, dacă dl Voiculescu ar fi comunicat exact, din timp, ce trebuie, fără aroganță și fără infatuare, lucrurile ar fi funcționat altfel ”, a spus la Digi24 senatorul PNL Eugen Pîrvulescu.

„Și mai e ceva, într-o coaliție rufele se spală în familie”, a adăugat el.

Liderii partidelor din coaliția de la guvernare se vor întruni astăzi într-o nouă ședință, de la ora 16.00, după ce luni seara discuțiile s-au încheiat fară nicio soluție.

Liderii Coaliției au discutat luni timp de patru ore pentru a găsi o ieșire din criza politică. Discuțiile nu s-au finalizat cu o decizie, motiv pentru care o nouă ședință a coaliției va avea loc astăzi, de la ora 16.00. Surse participante la discuții au declarat pentru Digi24.ro că cei din USR PLUS au venit la negocieri cu solicitarea de a-l schimba pe Florin Cîțu de la șefia guvernului, însă s-au lovit de opoziția fermă a celorlalți parteneri de guvernare de la PNL și UDMR.

Liberalii au dat de înțeles de la bun început că nici nu se pune problema schimbării premierului. De asemenea, la solicitările celor din USR PLUS ca pe viitor să existe „reguli” privind schimbarea unui ministru, aceștia s-au lovit atât de refuzul celor din PNL, cât și de refuzul premierului.

