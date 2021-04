Primul scandal major în Coaliție. Cu ce mandat intră partidele la negocierea de astăzi și care sunt scenariile pentru ieșirea din criză

Coaliția este în fața primului scandal major, după demiterea ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. Din acel moment, între partenerii de guvernare a avut loc un adevărat război al declarațiilor. Premierul a fost numit „zombi politic” de ministrul Transporturilor și „vătaf” de conducerea USR PLUS. De partea cealaltă, președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că orice ministru care vorbește împotriva premierului trebuie să aibă „bagajele făcute”. Ședința de Coaliție în care ar trebui discutate tensiunile dintre PNL și USR PLUS va avea loc la ora 17.

Înainte de ședință, liberalii au discutat mandatul cu care vor merge în Coaliție. La ședința Biroului Executiv Național a venit și premierul Florin Cîțu, alături de președintele PNL Ludovic Orban. Este pentru prima dată în ultimele luni când Cîțu și Orban se afișează împreună înaintea ședinței săptămânale a PNL. Între cei doi există un conflict mocnit după ce premierul a refuzat numirea unor liberali în eșaloanele secunde ale Guvernului și în perspectiva Congresului PNL unde Orban și Cîțu ar putea fi contracandidați.

Potrivit unor surse din partid, mandatul PNL va fi unul foarte clar, premierul Florin Cîțu are sprijinul partidului și nu se pune problema retragerii acestuia din funcție. Liberalii apără decizia lui Cîțu de a-l demite pe Voiculescu spunând că este atributul premierului, garantat de Constituție, pentru a schimba un ministru din Cabinet. „Prim-ministrul nu schimbă un ministru performant”, spun liberalii.

Citește și Surse: Florin Cîțu, în ședința PNL: Orice ministru va ataca Guvernul, pleacă acasă. Nu poți fi și la putere și în opoziție

În același timp, liberalii și premierul vor cere în ședința Coaliției celor din USR PLUS să facă o nominalizare pentru ministerul Sănătății, după demiterea lui Vlad Voiculescu. Referitor la o posibilă solicitare a celor din USR PLUS, privind garanții suplimentare scrise de la PNL că premierul nu va mai demite un alt ministru al partenerilor fără acordul acestora, surse guvernamentale susțin că Florin Cîțu nu este de acord și nu va semna un astfel de document.

De partea cealaltă, USR PLUS a decis, săptămâna trecută, ca mandatul pentru discuțiile din Coaliție să fie unul ferm: retrgerea sprijinului politic pentru premierul Florin Cîțu și solicitarea ca acesta să fie înlocuit.

Surse din partid susțin că deși la nivelul USR PLUS au existat discuții despre cine ar putea fi viitorul ministru al Sănătății, la ședința de coaliție Dan Barna și Dacian Cioloș nu vor nominaliza o persoană.

În conflictul dintre PNL și USR PLUS s-a implicat și celălalt partener de guvernare. UDMR s-a pronunțat pentru păstrarea lui Florin Cîțu. Nu se poate arunca țara într-o criză politică după patru luni de guvernare, a spus președintele UDMR Kelemen Hunor.

Scenarii pentru ieșirea din criză

Majoritatea liderilor politici din PNL și USR PLUS sunt de părere că în urma ședinței de coaliție de luni nu se va pune capăt crizei politice. USR PLUS solicită insistent schimbarea premierului, în timp ce PNL nu va renunța la Florin Cîțu. Criza din coaliție ar putea fi una de durată, cât timp cele două partide au poziții diferite.

Primul scenariu pentru ieșirea din criză este și cel mai puțin probabil, chiar imposibil: PNL acceptă nemulțumirile USR PLUS și decide schimbarea premierului. Pentru schimbarea lui Cîțu este nevoie de o decizie a Biroului Executiv Național prin care este retras sprijinul politic și premierului i se cere demisia. Scenariul este cu atât mai imposibil cu cât liberalii, indiferent de discuțiile din Coaliție, se vor pune în spatele premierului, partidul fiind cel care i-a cerut lui Cîțu schimbarea lui Voiculescu din cauza problemelor de la Ministerul Sănătății.

Al doilea scenariu: USR PLUS cere garanții suplimentare că nu se va ajunge din nou în situația în care liderii partidului să afle despre schimbarea unui ministru abia după ce acesta este demis. Odată cu unele garanții suplimentare, USR PLUS este de acord să continue în Guvern, cu Cîțu premier. Este propus un nou ministru la Sănătate și Coaliția merge mai departe până la următoarea criză. Și în acest scenariu este foarte posibil ca discuțiile de astăzi să nu fie suficiente pentru a ajunge la o concluzie.

Al treilea scenariu: Discuțiile din Coaliție nu duc la nicio concluzie. Criza politica este una de durată, în care nervii vor fi întinși la maximum între partenerii de guvernare.

În acest scenariu nu este exclus ca declarațiile de război la adresa premierului din partea unor miniștri USR PLUS să mai ducă și la alte remanieri, ceea ce ar pecetlui soarta Coaliției.

De asemenea, este posibil ca miniștrii USR PLUS să plece din Guvern, variantă susținută mai ales de cei din PLUS. Astfel, parlamentarii USR PLUS nu vor ezita să voteze o moțiune de cenzură a Opoziției.

Editor : Robert Kiss