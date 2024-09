Preşedintele ales al Consiliului Judeţean Timiş, social-democratul Alfred Simonis a declarat, marți seară la Digi24, că este absolut convins că nu a existat niciun acord sau înțelegere între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă pentru ca PSD să susțină proiectul PNL prin care Klaus Iohannis să poată candida independent la alegerile parlamentare. Fostul președinte al Camerei Deputaților a adăugat că deși el are la nivel local un protocol de colaborare cu PNL Timiș, de exemplu, asta nu îl obligă să voteze sau să facă „legi cu dedicație nici pentru Klaus Iohannis, nici pentru nimeni altcineva”.

„Aș spune că e deranjant că o țară aflată într -o anumită situație specială - cu război la graniță, inundații în câteva județe, capacitate de a atrage fonduri europene crescute, dar încă în stadiul de implementare. PNL nu are nicio altă problemă de două săptămâni cu excepția să facem ceva să prindă Iohannis un post de senator. Altă temă nu am văzut dezbătută de PNL, în aceste două săptămâni. Reacțiile că coaliția nu mai functionează, să nu mai avem încredere unii în alții, pentru simplul fapt că Ciolacu a spus că nu poate vota o lege pentru un singur om afectează guvernarea, dar o coaliție care e într-o criză, din cauza unui motiv pueril, nicio țară normală nu discuta două săptămâni despre cum să modificăm o lege pentru un singur om că el să rămână cu un loc de muncă după ce trec alegerile din toamnă . N-am văzut această vehemență pe niciuna din celelalte teme importante ale României de la PNL”, a declarat Alfred Simonis, marți seară la Digi24.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu nu își mai vorbesc, Simonis a răspuns: „Nu cred că nu-și mai vorbesc”.

„Am văzut reacția domnului Ciucă din această după-amiază, motiv pentru care am făcut și acea postare. Am văzut și reacția comunicatorilor PNL și nici eu nu văd unde e problema. Noi nu avem o problemă. Coaliția funcționează, guvernarea functionează, investițiile sunt în implementare. Deși lucrurile importante funcționează, avem acesta mică dispută, că nu vrem să votăm o lege pe care cei de la PNL o doresc pentru președintele Iohannis”.

El a mai spus că „această lege făcută pentru un singur om nu poate fi votată și nu se poate vota în acest context așa ceva”.

„În niciun caz până la alegerile din acest an. Această lege nu poate fi votată pentru ca președintele Iohannis să poată participa în alegerile parlamentare. Noi nu vom vota așa ceva. Am văzut și comunicarea premierului pe această temă, data în care domnul Ciucă spune că s-ar fi înțeles, domnul Ciolacu a avut un program public încărcat. Ce pot eu să vă spun este că una este să spun punctul meu de vedere și anume că mi-aș dori ca președintele Iohannis să sufere o înfrângere la alegerile din decembrie și alta este să însemne asta că sunt dispus să fac și legi, să modific nu știu câte legi pentru un singur om, așa cum vă spuneam”, a adăugat Simonis.

Social-democratul a mai spus că „e ridicol să discutăm despre un angajament din acesta pe care nu îl știe nimeni, zice domnul Ciucă că există, dar să nu vorbim despre un angajament ferm al PNL și al domnului Ciucă, cel care stabilea alegerile prezidențiale în septembrie”.

„Angajament în unanimitate luat de cele două partide de care s-a ales praful după ce am trecut de alegerile europarlamentare. Deci ne-ar plăcea ca PNL să vorbească mai puțin despre acorduri și despre înțelegeri”, a completat Simonis.

Întrebat dacă a venit momentul răzbunării, Alfred Simonis a răspuns: „Nu. Sunt absolut convins că n-a existat niciun acord, nicio înțelegere din partea lui Marcel Ciolacu sau a noastră. Am participat la ultimele coaliții. Nicio clipă nu s-a discutat despre o posibilitate ca noi să votăm o lege pentru președintele Iohannis”.

„Am un protocol de colaborare cu PNL Timiș. Vom aveam vicepreședinți de la PSD și PNL. Îmi voi respecta angajamentul și protocolul, dar asta nu mă obligă pe mine să trebuiască să îi spun domnului Ciucă că are dreptate sau eventual să votez modificări cu dedicație pentru președintele Klaus Iohannis, ca răspuns la faptul că nu știu când în trecut am avut o candidatură comună (la alegerile locale – n.r.). Așa și domnul Iohannis a susținut candidatura candidatului PSD în 2009. Dacă intrăm în istorie, veți vedea că am tot candidat împreună și unii împotriva celorlalți în permanență. Eu cred că trebuie să spunem lucrurile așa cum le gândim. Iar eu nu cred că trebuie să facem legi cu dedicație nici pentru Klaus Iohannis, nici pentru nimeni altcineva”, a concluzionat președintele CJ Timiș.

