Viorica Dăncilă a discutat cu Președintele Iohannis soarta miniștrilor Meleșcanu și Carmen Dan

Premierul Viorica Dăncilă a mers joi la palatul Cotroceni, la discuții cu Președintele Iohannis, au declarat pentru Digi24.ro surse oficiale. Subiectul discuțiilor este soarta Guvernului, în contextul în care PNL a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură, iar PSD a decis să trimită la Președinție trei nominalizări pentru posturile vacante de miniștri. Totodată, Președintele i-a cerut premierului Dăncilă să îi demită pe miniștrii Meleșcanu și Carmen Dan.

Viorica Dăncilă a declarat miercuri seara, pentru Digi24.ro, că nu a cerut demisia celor doi miniștri, deși Președintele Iohannis i-a solicitat public acest lucru.

Administratia Prezidentiala a confirmat intalnirea pe care Presedintele Romaniei a avut-o astazi, la Palatul Cotroceni, cu Prim-ministrul Viorica Dancila. Cei doi au discutat despre rezultatele referendumului si situatia guvernarii, discutiile fiind necesare in urma schimbarilor atat de profunde care s-au produs in ultimele zile in urma scrutinului din 26 mai.

Ministrul de interne, Carmen Dan, refuză să-și dea demisia, considerând că acest gest este nejustificat. Ministrul a prezentat într-o declarație de presă, miercuri seara, argumente prin care neagă orice responsabilitate pentru organizarea defectuoasă a votului la alegerile europarlamentare 2019 și referendumul pe justiție.

Ea a spus că nu MAI a fost organizatorul votului în diaspora, iar în țară nu au existat raportări de fraude, ci cel mult a fost vorba de unele „sincope”, pentru care, în unele cazuri, responsabilitatea ar aparține STS, după cum a sugerat ministrul de interne.