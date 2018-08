Textul corect care s-ar fi potrivit la pictorialul Elenei Udrea. Varianta C.T. Popescu

Scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu a spus că pictorialul Elenei Udrea din revista Viva reprezintă „sexualitate afișată public, în mod dezgustător, combinată cu maternitatea”. Jurnalistul a precizat că redactorii revistei au folosit greșit cuvântul „exilată” atunci când s-au referit la „o condamnată care a fugit din fața justiției române”.

„Asta nu e poza unei mămici. Ținta acestei poze, miezul pozei, nu e maternitatea. Nu vedeți cum e îmbrăcată? Ce poziție are distinsă? Este sexualitate afișată în mod public, în mod dezgustător combinată cu maternitatea.



Păi o mamă adevărată nu ar accepta niciodată. Va dați seama cum s-o gândi copilul ăla peste niște ani cum vede poză cu maică-sa pozând în poziții, să nu le mai calific eu, cu ea în burtă? Asta e gest de mama?”, comentează Cristian Tudor Popescu.



„Însa există public și pentru asta în România. Ăștia cu revista mănâncă și ei o pâine. Cu mult rahat în ea, dar o mănâncă.



Puteau măcar să scrie acolo că doamna nu e o exilată, o surghiunită, care a vrut să conducă România și, săraca, nu a reușit și acum e exilată. Aidoma pretendenților din căsătorii morganatice în casele regale. Despre ce e vorba de fapt? Este o condamnată care a fugit din fața justiției române.



Iar trustul în cauză, unde se publică așa ceva, trustul acesta a introdus în forță în România, am primit din partea Occidentului de la care așteptăm noi să ne învețe cum se face jurnalismul adevărat, profesionist, obiectiv, care ține seama de reguli s.a.m.d. Ce am primit? Am primit o injecție de tabloid murdar, odios, începând cu anul 2000”, spune jurnalistul.

Condamnată definitiv la șase ani de închisoare cu executare în România, Elena Udrea apare joi pe prima pagină a revistei Viva, fiind prezentată drept o „femeie care a vrut să conducă România și care acum trăiește în exil”. Pe copertă, Elena Udrea este protagonista unui pictorial provocator, în care apare aproape dezbrăcată, însărcinată în luna a șaptea. Revista VIVA s-a ales cu numeroase critici la adresa modului în care a ales să abordeze subiectul, victimizând-o pe Elena Udrea.

Etichete:

,

,

,

,