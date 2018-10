Trei ani de la #Colectiv. Ce spune Victor Ponta despre teoriile conspirative şi demisia sa

La aproape trei ani de la incendiul din Colectiv în care 64 de oameni au murit, Victor Ponta a vorbit la Digi24 despre decizia pe care a luat-o atunci de a demisiona din funcţia de premier şi de temerile pe care le are ca părinte al cărui băiat merge în cluburi, în condiţiile în care problemele privind capacitatea de intervenţie au rămas.

„Cred că după tragedia cumplită de la Colectiv au fost o supărare şi o suferinţă publică uriaşă şi autentică. Nu cred că s-au organizat 1000 de oameni care nu-l iubeau pe Ponta şi au profitat. Cred că era nevoie de un paratrăsnet pentru acea supărare.

În aceşti trei ani nu am avut niciun fel de dovadă concretă care să susţină o acuzaţie atât de gravă (referitor la aluziile că ce s-a întâmplat în Colectiv ar fi fost pus la cale, aşa cum enunţau teoriile conspirative de la acea vreme – n.r).”, a spus Victor Ponta, la Imparţial.

El a spus că la vremea respectivă, în 2015, Liviu Dragnea a fost cel care şi-a dorit cel mai mult ca el să plece din funcţia de premier: „Încerca să negocieze cu Iohannis, unul din motivele pentru care nu mai aveam autoritate de prim-ministru la finalul lui 2015 era că Dragnea nu că nu mă susţinea, dar ar fi vrut să fiu Viorica Dăncilă. Nu pot fi aşa”.

Victor Ponta a subliniat că decizia pe care a luat-o de a demisiona, la câteva zile după tragedia din Colectiv şi pe fondul mişcărilor de stradă, de amploare, a fost una grea, dar corectă şi că acest fapt – al corectitudinii – i-a fost confirmat de cei apropiaţi, mama şi soţia.

„Nu a fost o alegere uşoară, nu am plecat fericit din funcţie, dar cred că am plecat demn. Îndemnul şi sfatul de a demisiona, confirmarea că am luat decizia corectă mi-au fost date de mama şi soţia mea. Le-am întrebat, după tragedie am venit din străinătate, am văzut tensiuna care se acumulase, am spus că e momentul să plec demn şi oamenii apropiaţi care m-au sfătuit m-au sfătuit bine.

Mi-aş fi dorit să ştiu că după trei ani de la acea tragedie nu se mai poate repeta o asemenea situaţie. Din păcate, se poate, am un băiat care merge în asemenea localuri, stau cu frică până ajunge acasă. Din punct de vedere al capacităţii de intervenţie nu cred că s-au schimbat multe. Dacă procesul ar fi pornit mai putin politizat am fi putut avea o decizie mai repede”, a mai spus Victor Ponta.

Victor Ponta a demisionat din funcţia de premier în 4 noiembrie 2015.

