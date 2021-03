Un deputat USR PLUS susține că n-ar mai fi nevoie de purtarea măștii afară, la 20 de grade, dacă se poate păstra distanța

Un deputat USR PLUS, Radu Ciornei, medic, cercetător în microbiologie, imunologie și genetică moleculară, este de părere că ar trebui să renunțăm la purtarea măștii în aer liber începând din luna mai. Probabilitatea de a ne infecta este foarte mică atunci când suntem în spațiu deschis, la temperaturi ridicate, spune acesta. Pe de altă parte, el pune creșterea cazurilor de COVID din ultima vreme pe redeschiderea școlilor.

„Cred că această explozie, încă nu este o explozie, este o creștere a numărului de cazuri, pentru că nu am ajuns încă la cel mai mare număr de cazuri pe care l-am avut din punct de vedere istoric, este din cauza faptului că am redeschis școlile”, a declarat deputatul USR PLUS pentru Digi24.

El consideră că măștile n-ar mai fi necesare în aer liber, dacă se ating 20 de grade și dacă distanțarea este posibilă, pentru că probabilitatea de infecție este mică. Însă atunci când vedem că se aglomerează în jurul nostru, trebuie să scoatem masca din buzunar și să o punem, pentru a ne proteja.

„Părerea mea este că trebuie să ne punem masca pe stradă doar în momentul în care distanțarea socială nu mai este posibilă. De exemplu, suntem la o coadă în aer liber, ne cumpărăm pâine sau covrigi sau la o trecere de pietoni și vedem că în jurul nostru nu este 1 metru sau 1 metru și jumătate între persoanele de acolo. Atunci trebuie să scoatem masca din buzunar și să ne-o punem pe față. Însă, în restul situațiilor, când mergem pe stradă de unii singuri, la o distanță suficientă, repet, începând de când temperatura va ajunge la 20 de grade, nu cred că este necesară purtarea măștii”, spune Radu Ciornei.

Radu Ciornei este deputat USR PLUS de Suceava, iar anul trecut, liderul USR Dan Barna anunța că face parte din celula de criză a USR PLUS care căuta „soluții adaptate nevoilor țării noastre” în combaterea epidemiei de coronavirus. Acum, este membru în Comisia pentru sănătate şi familie din Camera Deputaților și este secretar al Comisiei pentru știință și tehnologie.

