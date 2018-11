Ministrul Victor Negrescu face noi precizări după demisie

„Pregătirea președinției României la Consiliul UE este în grafic”, scrie, pe Facebook, ministrul demisionar pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.

Victor Negrescu vine cu noi explicații / FOTO: Agerpres

Ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și-a dat demisia din Cabinetul Dăncilă. Decizia a luată după ședința de guvern de vineri, cu mai puțin de două luni înainte ca România să preia președinția rotativă a UE.

„Vineri când am plecat de la birou am lăsat totul la zi și pregătit pentru următoarea săptămână de lucru. Dorința mea este ca proiectul să aibă continuitate”, a scris pe Facebook, duminică, Victor Negrescu.

Mesajul integral al lui Victor Negrescu:

În așteptarea discuțiilor din interiorul partidului menționez cele trei obiective pe care le-am propus la începutul mandatului de ministru delegat pentru afaceri europene:

> consens politic și național în privința afacerilor europene și a mandatului Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

[obiectiv atins prin aprobarea în unanimitate în comisiile de resort din Parlamentul României a priorităților noastre dar și prin aprobarea la nivel de guvern, cu 25 de avize pozitive, a documentului de orientare strategică. Mai exact muncă de echipă și bună colaborare cu toată lumea.]

> democratizarea și transparentizarea accesului la informația europeană

[obiectiv atins prin consultările cetățenești privind viitorul UE organizate în toată țara. Mai exact totul a fost transparent iar discuțiile cu oamenii au fost esențiale.]

> o nouă atitudine în domeniul afacerilor europene

[obiectiv atins prin crearea Trioului România-Germania-Franța și preluarea Președinției Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. Mai exact prestigiul țării a fost apărat acolo unde am putut contribui.]

De fapt cel mai important lucru este că tot procesul de pregătire a Președinției României la Consiliul UE este în grafic atât pe dimensiunea politică cât și logistică. Am mai spus public că am pregătit totul cu o echipă de specialiști foarte bine pregătiți în așa fel încât să nu depindă lucrurile de un demnitar sau altul. Totul este deja gata în măsura în care nu se doresc schimbări majore față de planurile aprobate de Guvernul României sau de Consiliul interministerial privind Președinția Consiliului UE prezidat de Primul ministru.

Interesant este că acum două zile activitatea noastră era considerată ca fiind foarte bună, cu rezultate. Rămâne de analizat dacă atacarea cu agresivitate în presă la doar câteva minute după ce un zvon a apărut miraculos pe surse, a unui coleg de Guvern și de partid este normală și o reală dovadă de colegialitate și susținere.

Am spus-o încă din momentul în care am părăsit funcția de europarlamentar pentru această responsabilitate: Nu am mize personale! Este o onoare pentru mine să reprezint România!

Președinția la Consiliul Uniunii Europene este a României, a tuturor românilor, nu a unui ministru delegat. Pentru acest lucru este nevoie de un efort național și nu este prima dată când o spun.

Facem politică pentru idei în care credem, pentru oamenii pe care dorim să îi reprezentăm, pentru idealurile pe care le avem pentru viitor.

Parcursul european al României trebuie să continue. Și benevol aș lucra pentru România la un proiect atât de important dacă se dorește acest lucru. Poate de aceea programul nostru de voluntariat a fost atât de popular.

Idealurile pe care le-am exprimat, în calitate de Președinte-coordonator național al PES activists România, o structură cu peste 10.000 de membri și simpatizanți social democrați interesați de politica europeană, și în consecință de membru BPN al Partidului Social Democrat de mulți ani, rămân aceleași.

