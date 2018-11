Victor Ponta: E un măcel în PSD. Liviu Dragnea ori te cumpără, ori te elimină

Fostul premier Victor Ponta spune că scandalul din PSD afectează viața tuturor românilor, din moment ce partidul este la guvernare. Declarațiile vin în condițiile în care acum se desfășoară o ședință a conducerii PSD în urma căreia sunt așteptate excluderi.

„Nu am văzut niciodată așa ceva. Am intrat în partidul lui Adrian Năstase, am fost în partidul condus de Geoană, am condus și eu. Partidul are mult păcate, dar a fost un partid puternic care a guvernat bine România. Ce se întâmplă acum la PSD seamănă cu Convenția Democratică din anii 90. E un măcel”, a spus Victor Ponta la Digi24.

„Spre deosebire de foștii președinți, mă includ, care aveau o anumită vizune, aveam aliați politici, Dragnea ori te cumpără, ori te elimină. A făcut lucrul ăsta cu mine, cu Grindeanu, mulți alți oameni din PSD pe care nu a putut să îi cumpere. Acum a venit rândul lui Țuțuianu. Lecția ar trebui să fie clară pentru cei care tac și cred că se pot înțeleg cu Dragnea. La Dragnea, ori primești mită din banii partidului... eu vorbesc de faptul că nu există o solidaritate în jurul unor idei. Acolo ori faci ca Dragnea, ori ești dată afară”, a mai spus Ponta.

Fondatorul Pro România a vorbit și despre deja celebra valiză cu documente Tel Drum care ar fi fost găsită pe un câmp din Teleorman.

„Toată lumea din PSD și din afară știe foarte clar că Dragnea e Tel Drum. Nu am putut să obținem documente că Dragnea a avut protecție. Dacă există proble pentru ceea ce noi toți știm că e adevărat. A făcut un circuit prin care banii publici se duceau la primari, președinți de CJ, s-a întâmplat sub toate guvernările. S-a făcut o caractiță de sute de milioane. E un caz de crimă organizată și corupție. Sper ca în acea valiză să fie ce ne-a lipsit tutror. Să trecem la ceva ce se poate proba”, a spus el.

