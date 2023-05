Victor Ponta a declarat la Digi24 că gaura de 20 de miliarde din bugetul de stat, despre care guvernanții spun că nu există, este acolo. Fostul premier spune că nu înțelege unde încap fizic atâția secretari de stat în Guvern, având în vedere că atunci când era el în fruntea Executivului erau mult mai puțini și tot stăteau înghesuiți.

Victor Ponta: Gaura din buget există. Eu îi cunosc pe cei din Ministerul de Finanțe, am lucrat foarte bine cu ei. Politicienii le zic să treacă acolo că vom încasa un miliard de euro, ca să dea bine cu cifrele, că până la urmă bugetul este construit pe niște proiecții. Dar nu o să încaseze, nu au cum. Din două motive: din economia românească a rămas consumul, dar și ală scade, și încă o chestiune delicată, pe care o să o discutăm altădată.

Eu am făcut reforma ANAF și m-a criticat toată lumea că am adus SRI în ANAF. Dar eu m-am gândit așa: aia din SRI în supraveghează pe ăia din ANAF, cei din ANAF pe cei din SRI și uite așa, în primul an, am avut 2 miliarde de euro, fără să măresc vreo taxă. Eu am scăzut taxele, TVA, impozitul pe dividente.

Acum, când aud de digitalizarea ANAF-ului... Ce înseamnă această digitalizare? Să nu mai lucrați cu hârtii? Păi cine vă cere să nu mai lucrați cu hârtii? Problema e că dacă nu o mai faceți, trebuie să dați afară jumătate. Dar nu puteți face asta.

Eu îl lăudam mereu pe domnul Bolojan că s-a dus la Consiliul Județean, a dat jumătate afară și lucrează foarte bine. După am aflat că ăia dați afară l-au dat în judecată, au câștigat și acum trebuie să îi pună la loc.

Eu nu înțeleg unde încap atâția, că am fost în Guvernul ăla de multe ori. Stăteam înghesuiți și pe vremea mea, cu 70 de secretari de stat, acum unde stau 200? Unde au birouri? De unde mai iau încă o clădire și încă o clădire? E o hipertrofie care nu se reflectă în niciun caz într-un rezultat mai bun.

Editor : I.C