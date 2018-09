Viorica Dăncilă trimite mesaje împăciuitoare către Iohannis și Firea

Premierul Viorica Dăncilă, aflată, vineri, în vizită la fabrica de magiun de la Topoloveni, a transmis mesaje împăciuitoare atât către președintele Klaus Iohannis, cât și către primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, negând că ar fi în conflict cu cei doi. „Deschidere” a fost cuvântul-cheie pe care premierul l-a folosit în răspunsurile la toate întrebările care făceau referire la o relație tensionată, inclusiv atunci când a fost vorba de Parlamentul European, care și-a propus să dezbată situația din România.

Ea le-a spus jurnaliștilor care o însoțesc în vizita din Argeș că este „un om al consensului” și că nu se poate vorbi despre un „război” între Guvern și Președinție. De asemenea, a promis că va continua să aibă o colaborare foarte bună și cu primarul Gabriela Firea, dând asigurări că abordează orice probleme „cu toată deschiderea”.

Care mai e relația cu Klaus Iohannis? a fost întrebată Viorica Dăncilă. „Așa cum știți, eu sunt adepta consensului și mi-aș dori să am o relație interinstituțională între Președinție și Guvern, Parlament foarte bună. Ne apropiem cu pași repezi de preluarea și exercitarea Președinției Consiliului Uniunii Europene și aceasta presupune un consens, o colaborare. Eu, și de acum încolo, o să încerc să informez pe președinte legat de stadiul pregătirii și toate cerințele care (sic! - n.r.) le va adresa Guvernului legat de preșidenție (sic - n.r.) și alte aspecte care țin de România, voi avea toată deschiderea”, a promis premierul. „Nu aș putea spune că este un război între Președinte și Guvern”, a adăugat ea. „Noi a trebuit să adoptăm rectificarea bugetară, era un lucru de la sine înţeles, pentru că nu puteau oamenii să aştepte să mai treacă timpul şi ştim foarte bine că avem o serie de priorităţi şi toate acestea presupun şi o dublare a proiecţiei financiare”, a explicat Dăncilă.

De aceeași deschidere a pomenit premierul și atunci când a fost întrebată despre criticile pe care primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le-a formulat la adresa Guvernului în legătură cu șoseaua de centură. „Eu am colaborat foarte bine cu doamna Firea, am avut o deschidere totală, cerințele pe care dumneaei le-a avut și le-a discutat cu mine am căutat să rezolv cât mai multe. Și de acum voi avea aceeași abordare, dacă sunt probleme, voi discuta cu primarul Capitalei și am să văd cum pot să sprijin în proiectele pe care le are Capitala. Bineînțeles, cele care sunt legale, cele care pot eu, ca și Guvern, să spunem, să aducem rezolvarea problemelor pe care le ridică primarul Capitalei”, a declarat Viorica Dăncilă.

Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost chemată să dea explicații în Parlamentul European

Ea a mai spus că încă nu a vorbit cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dar că urmează să discute cu acesta, nu în ideea „de a scuza pe cineva” în cazul violenţelor de la protestul din 10 august, ci de a-i comunica să fie aşteptate rezultatele anchetei procurorilor. Din nou, a susţinut că are toată deschiderea să meargă în Parlamentul European, dacă va fi chemată la dezbateri privind situaţia statului de drept din România. „Cu domnul Juncker nu am vorbit încă. După cum ştiţi, ieri (joi - n.r.) am avut o vizită în Spania, unde m-am întâlnit cu omologul meu spaniol, dar şi cu regele Spaniei. (...) Voi discuta cu domnul preşedinte Juncker, nu în ideea de scuza pe cineva, ci de a ruga ca să lăsăm rezultatele anchetei să fie cele care ne fac să credem într-o direcţie sau cealaltă”, a declarat Viorica Dăncilă.

„Categoric, am toată deschiderea să merg şi în Parlamentul European, şi în Parlamentul României, acolo unde voi fi chemată, dar cred că nu este benefic, nici din partea Guvernului, nici din partea liderilor politici să ne dăm cu părerea, ci să lăsăm rezultelele anchetei care să stabilească adevărul”, a mai spus Dăncilă.

