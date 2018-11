Ziua deciziilor în PSD. Ce se întâmplă cu Gabriela Firea și cu remanierea Guvernului Dăncilă

Şedinţă importantă luni, la PSD. Se reunește Comitetul Executiv, iar subiectul principal al discuţiilor ar trebui să fie remanierea, aşteptată de mult timp. Însă toată atenţia se va îndrepta spre situaţia Gabrielei Firea.

Primarul general al Capitalei va rămâne fără sprijinul politic al PSD. Decizia va fi luată luni, în şedinţa Comitetului Executiv. A fost stabilită, însă, duminică seară, într-o discuţie care a avut loc în biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament. Foarte probabil, Gabriela Firea va rămâne şi fără şi funcţiile de vicepreşedinte la nivel naţional, preşedinte al PSD Ilfov şi preşedinte interimar al PSD Bucureşti.

„Nu-mi rămâne decât să sper - speranța moare ultima - că vom avea parte de o discuție rațională, bazată pe argumente raționale, aș spune chiar lucidă. Dacă nu s-a putut până acum, măcar de acum înainte, având în vedere și contextul politic și ce se întâmplă în țară, precum și semnalele și avertismentele pe care le-am primit de la partenerii noștri externi. Poate că nu este totuși și CEx-ul organizat la Parlament o partid de vânătoare, de vânat de oameni politici. Eu am spus că dl Dragnea a fost cel care a fost de acord că eu să candidez, dar după ce am câștigat alegerile și mai ales după ce PSD a câștigat alegerile parlamentare, între noi practic nu a mai exist o relație de colaborare decât atunci când eram folosită ca să transmit niște mesaje, spunându-le celor din anturaj sau apropiaților că eu doresc să iau partidul și, mai grav, să candidez în locul domniei sale la prezidențiale, lucru total neadevărat. Anul trecut pe vremea această, veți găsi declarațiile mele și ale primarilor de sector cu privire la faptul că dl Dragnea este de acord să se taie din bugetul Primăriei Capitalei și din bugetul primăriilor de sector, lucru cu care noi nu am fost de acord pentru că erau și sunt în derulare proiecte foarte importante pentru capitală. Bineînțeles că nu am mai dorit să continui public această luptă, pentru că mi s-a spus ce mi se repetă și acum neîncetat, faptul că afectăm imaginea partidului și că nu este bine să spunem în exterior ce se întâmplă în interiorul partidului, să ne spălăm rufele în familie. Toate cercetările sociologice din ultima perioadă, la întrebarea cum credeți că merge, evoluează țara noastră, răspunsul majoritar a fost „negativ” și atunci nu-ți pui o întrebare? Nu încerci să schimbi ceva? Înțeleg că nu, înțeleg că trebuie să închidem gura, să punem leucoplast pe gură unora, pe alții să-i excludem, să nu-i mai avem de față și asta înseamnă că totul se repară”, a declarat Gabriela Firea, vineri seară, la Digi24.