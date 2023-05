Preşedintele Federaţiei Sanitas acuză guvernul că pregăteşte o ordonanţă care prevede reducerea personalului din sistemul sanitar

Leonard Bărăscu, preşedintele Federaţiei Sanitas, susţine că o ordonanţă care prevede reducerea personalului din sistemul sanitar se află în pregătire, în ciuda promisiunilor primite de la premierul Nicolae Ciucă. „Am să-i atrag atenţia personal”, a spus președintele Sanitas.

„Astăzi am avut a 19-a conferinţă a Federaţiei, au trecut totuşi 33 de ani, mergem în continuare. Au participat 200 de colegi. Până la urmă am completat puţin la strategie, că problemele cele mai importante ale zilei trebuie reluate în primul consiliu naţional pe care îl vom avea, să fim la la zi cu tot ceea ce înseamnă problemele lor, unele anunţate chiar astăzi de către Guvern. Se pare, am numai pe surse, că va apărea o ordonanţă care va reduce personalul. Iarăşi, problema pe care ne-a promis-o la ultima întâlnire din CNT, premierul Ciucă nu e chiar aşa cum a spus dumnealui şi mi-ar părea rău. Am să-i atrag atenţia personal. Se pare că lucrurile merg în sens invers, pentru că acele locuri unice de care vorbeşte dumnealui, care se vor păstra în sistemul de sănătate, înseamnă locuri care deja ar trebui ocupate sau sunt înscrise la examen, nu şi o completare adecvată a normativului de personalul care ne-ar trebui la acest moment”, a declarat Leonard Bărăscu vineri, citat de Agerpres.

Un alt subiect discutat în cadrul conferinţei a vizat Legea salarizării, care ar trebuia realizată conform PNRR.

„Înseamnă mult consum de energie şi de bani din partea noastră pentru că va trebui să avem nişte experţi care să rezolve acest lucru. S-a oprit undeva pe la Ministerul Sănătăţii. Acum se pare că a ajuns la Ministerul Muncii. Nu am mai fost întrebaţi de ultimele date şi totuşi considerăm că nu este în regulă. Pentru că în primul Consiliul Naţional luăm măsuri imediate, nu mai stăm să aşteptăm, nu mai stăm să votăm. Astăzi conferinţa ne-a dat startul, că putem începe orice fel de acţiune sindicală”, a declarat Leonard Bărăscu.

De asemenea, sindicaliştii au discutat despre Legea dialogului social, Leonard Bărăscu menţionând că va fi susţinută varianta sindicatelor.

Federaţia Sanitas a organizat vineri cea de-a XIX-a Conferinţă Naţională şi a doua ediţie a Galei Sanitas.

