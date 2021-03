Raluca Turcan a solicitat să fie amendată pentru nepurtarea măștii: „A fost o neatenție pentru care îmi pare rău”

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a cerut să fie amendată pentru nepurtarea măștii, după ce a fost surprinsă în acest mod la o acțiune de împădurire la care a participat, în județul Sibiu. Imaginile au ajuns în spațiul public și au stârnit mai multe controverse pe tema nerespectării regulilor impuse de pandemia de Covid-19.

"Am solicitat să fiu amendată. Consider că este corect, chiar dacă au fost doar câteva momente și în tot restul timpului, am respectat regulile. A fost o neatenție , pentru care îmi pare rău, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepăsare.

Înțeleg criticile și mi le asum, dar trebuie să explic și manipulările care au apărut mai ales în mediul on-line: într-un mod tipic lor, cei de la PSD au suprapus imagini de la acțiunea de împădurire cu fotografii mai vechi, cum este fotografia în care apar la masă alături de echipa mea din Sibiu, asta arată și direcția vădit manipulatoare a acestei situații.

Este important să respectăm toți regulile, este important să rămânem prudenți și să ne protejăm sănătatea noastră și pe a celor din jurul nostru. Înțeleg că oamenii au obosit cu toții, dar trebuie să rămânem prudenți și să accelerăm vaccinarea. Putem fi mai bine în scurt timp", a scris Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook

Ministrul Muncii nu a purtat mască la o acțiune de împădurire la care a participat, în județul Sibiu. Alături de Raluca Turcan s-au președintele Consiliului Județean și mai mulți alți oficiali locale. Ulterior, unul dintre aceștia a fost internat în spital, cu COVID-19. În apărarea sa, Raluca Turcan a scris inițial pe o rețea de socializare că fotografiile nu sunt reprezentative, iar participarea la eveniment a fost condiționată de un test antigen negativ.

"De asemenea, la locația din aer liber au fost disponibile măști si dezinfectanți. Cea mai apropiată localitate se afla la șase km, unde rata de infectare era de 0,33. Distanțarea a fost în general respectată, iar măștile au fost purtate, cu puține excepții, de regulă când se făceau fotografii, se servea masa sau când se consumau băuturi răcoritoare", a scris întâia oară ministrul Muncii.

Citește și: Gabriela Firea: „Turcan a participat la petreceri după teste antigen. Doar voi aveți voie? Ceilalți cetățeni, nu?”

Ministrul de Interne, despre posibile sancțiuni aplicate lui Vlad Voiculescu și Ralucăi Turcan

Și Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a fost fotografiat pe holul Parlamentului cu masca de protecție în mână, în timp ce vorbea cu o altă persoană. Acesta a spus că și-a dat masca jos pentru a vorbi la o conferință video și pentru că îi era sete.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, nu exclude ca Vlad Voiculescu și Raluca Turcan, colegii săi din Guvern surprinși în public fără mască în ultimele zile, să fie sancționați. Nici nu dă însă asigurări că subalternii săi o vor face, ci spune că principala preocupare a forțelor de ordine este să îi convingă pe oameni să respecte regulile, nu să îi amendeze dacă nu o fac.

„Sunt două chestiuni. Nu sunt adeptul sancțiunii de dragul sancțiunii. Rolul nostru nu e de a sancționa cetățenii, rolul nostru e de a determina cetățenii să respecte măsurile de protecție sanitară. Weekendul trecut am avut o medie de 103 mii de cetățeni verificați pe zi, în aceste condiții amenzile au fost undeva la 8.000 pe zi, deci nu putem spune că scopul nostru e acela de a sancționa cetățenii”, a spus Lucian Bode, răspunzând la întrebările jurnaliștilorr.

„Evident că toți suntem egali în fața legii și toți răspundem în fața legii. Și Voiculescu, și Turcan”, a adăugat el.

Citește și: Reacția ministrului Voiculescu, după ce a fost surprins fără mască în Parlament: Am greșit și toate criticile sunt justificate

Editor : Alexandra Andronie