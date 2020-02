Coronavirus. Ludovic Orban: Sunt 8.000 de români în localitățile izolate din Italia. Nu avem niciun caz în Italia, nici în România

Premierul interimar Ludovic Orban a declarat luni seara, la Digi24, că cea mai dificilă încercare pentru autorități, în lupta de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus, o reprezintă românii care călătoresc cu mașina și care nu pot fi verificați foarte riguros la graniță dacă vin cumva din regiunile cu risc din Italia. Premierul face apel la buna-credință a acestora și le cere românilor să evite călătoriile nenecesare din și în Italia.

Sunt 8.000 de români în localitățile italiene vizate de măsurile de izolare, iar în cele două regiuni de risc, Lombardia și Veneto, trăiesc în jur de 200.000 de români. Tocmai de aceea, pentru că există o comunitate atât de mare, există un risc mai mare pentru România în ceea ce privește coronavirusul. Din fericire, până în prezent nu există niciun caz de infecție cu coronavirus nici în România, nici în rândul românilor din Italia, a subliniat Ludovic Orban.

„Unii își imaginează că dacă vin în România sunt mai la adăpost”, a spus premierul interimar referindu-se la românii din Italia. El le-a cerut acestora să dea dovadă de responsabilitate și să se gândească la faptul că și-ar putea pune în pericol rudele și prietenii.

Premierul interimar dă asigurări că Ambasada României în Italia, consulatele, tot personalul acestora sunt pregătite să ofere ajutor permanent persoanelor care sunt în localitățile izolate din Italia.

Pe de altă parte, Ludovic Orban le spune românilor să fie calmi și să se informeze din surse oficiale, să urmărească ce comunicate dau instituțiile direct implicate.

România are 16 aeroporturi și 21 de puncte de intrare în țară pe la granița vestică. Dacă în cazul aeroporturilor se poate controla mai bine traseul călătorilor, în cazul graniței terestre, Poliția de Frontieră a primit instrucțiuni să ceară actele de identitate ale celor care intră, inclusiv acte din Italia, pentru a vedea dacă vin din zonele de risc sau din localitățile aflate în carantină. Dacă vin din aceste localități, ei trebuie să intre în carantină 14 zile, iar dacă vin din regiunile de risc, vor sta în izolare la domiciliu.

„Sunt identificate 4.000 de locuri de carantină instituționalizată. De asemenea, am analizat și posibilitățile de tratare și de diagnosticare. Din păcate, aici nu există o posibilitate de diagnosticare într-un timp foarte scurt. Se prelevează probe din gât, din nas și se așteaptă rezultatele analizelor. Se vorbește și de metode de diagnosticare rapidă, dar dau erori, nu au mare precizie. De asemenea, am decis să asigurăm o permanență din partea DSP. Ministerul Sănătății a dispus mutarea medicilor de la DSP-uri spre judete care sunt la graniță. Nu putem forța. Nu avem bază legală să forțăm un cetățean român care vine din Italia să ne prezinte pașaportul sau actul de identitate românesc, dar am insistat către Poliția de Frontieră și DSP să afle cu precizie unde stă, în ce localitate, astfel încât să stabilim cu precizie dacă e cazul de carantină sau izolare la domiciliu”, a adăugat premierul, la Digi24.

