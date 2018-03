Criza imunoglobulinei. Bodog a aprobat un import masiv dintr-un medicament inutil, susține APAA

Ministerul Sănătății a importat la sfârșitul anului trecut, printr-un ordin semnat de fostul ministru Florian Bodog, o cantitate foarte mare dintr-un medicament din gama imunoglobulinelor destinat secțiilor de terapie intensivă, numai că respectivul medicament era complet inutil în cazul imunodeficiențelor primare și al bolilor autoimune, a dezvăluit, la Digi24, Rozalia Lepădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA). Medicamentul era indicat în cazuri de sepsis. Interpelat telefonic, în direct la Digi24, Florian Bodog a recunoscut că a existat acest ordin de ministru, ulterior anulat, și că s-a făcut importul masiv, dar a sugerat că responsabilitatea îi revine secretarului de stat Cristian Grasu, pentru că ministrul nu stabilește indicațiile unui medicament.

Fostul ministru al sănătății Florian Bodog dă vina pe lăcomia producătorilor pentru criza de imunoglobulină cu care se confruntă România în prezent. Unifarm-ul a adus înainte de luna decembrie cantități mari de imunoglobulină pentru secțiile de terapie intensivă, pentru cazurile foarte urgente, spune Bodog. Cantitatea foarte mare care a fost livrată prin Unifarm era, de fapt, pentru un produs care nu avea indicație în imunodeficiențe primare și boli autoimune, spune în replică Rozalia Lepădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA). Rozalia Lepădatu a spus la Digi24 că ministrul a fost informat despre această neconformitate chiar de ea personal și a rămas „uimit”.

Fostul ministru al sănătății Florian Bodog spune că a avut de mai multe ori discuții cu producătorii, în care a avertizat că există o problemă de stoc la nivel european, dar a fost contrazis de „așa-zișii binevoitori”, care au spus că problema este de fapt prețul, din cauza taxei claw-back, care era foarte mare. În consecință, împreună cu prim-ministrul Tudose, a decis suspendarea taxei pe o perioadă de doi ani. Absolut toți distribuitorii din România au fost prezenți la întâlnirea cu prim-ministrul și au promis că până la sfârșitul lunii decembrie vor livra anumite cantități de imunoglobulină, după care, începând cu luna ianuarie, nu vor mai fi probleme, a declarat Bodog la Digi24. „După cum se vede, nu s-au ținut de cuvânt și nu e în continuare imunoglobulină în România”, a adăugat fostul ministru Florian Bodog la Digi24.

Moderator: Ce-ați făcut pentru oameni, pentru copiii bolnavi?

Florian Bodog: Asta este ceea ce am făcut! Politica de preț am modificat-o în așa fel încât producătorii să nu aibă niciun impediment, conform afirmațiilor lor, să aducă imunoglobulina.

Moderator: Aveați posibilitatea să declanșați acest mecanism de protecție civilă?

F. Bodog: A fost declanșat de către mine pentru vaccinul pentru hepatită fără absolut niciun rezultat. În ceea ce privește imunoglobulina, ne-am luat măsurile și în discuțiile pe care le-am avut cu producătorii, ei ne-au asigurat că există disponibilitate pentru piață în România. Atât timp cât medicamentul este disponibil pe piață în România, în urma angajamentului distribuitorilor, nu pot să declanșez acest mecanism.

Moderator: Dar n-a existat disponibilitate...

F. Bodog: Păi a existat, în luna decembrie ei au livrat, conform discuțiilor și înțelegerilor pe care le-am avut. Ei au livrat în luna decembrie, au livrat și în luna ianuarie, cum știți, Unifarm-ul a adus înainte de luna decembrie, cantități mari de imunoglobulină pentru secțiile de terapie intensivă, pentru cazurile foarte urgente, însă nu au livrat toată gama de imunoglobulină, dar asta...eu cred că trebuie reglementat și trebuiesc pedepsiți, nu numai pentru imunoglobuline, ci pentru toate produsele...

Moderator: O întrebare, dle ministru, din partea doamnei Rozalia Lepădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA): Dle ministru, cantitatea foarte mare care a fost livrată prin Unifarm de fapt era pentru un produs care nu avea indicație în imunodeficiențe primare și boli autoimune, chiar am avut, dacă nu mă înșel, această discuție împreună la Ministerul Sănătății. Este vorba de cazurile de sepsis și de alte indicații. Deci, nu ne ajută foarte mult cantitatea aceea foarte mare...

F. Bodog: Această cantitate a intrat pentru secțiile de Terapie Intensivă, pentru pacienții care erau în secții, pentru pacienții grav, și pentru o parte dintre pacienții care...da... Iar pentru ceilalți s-au adus cantități mai mici, într-adevăr...

Rozalia Lepădatu: Nu există „o parte”, nu are indicație!

Moderator: Doamna Lepădatu vă contrazice...

F. Bodog: Aceste solicitări și cantitățile comandate au fost stabilite de comisia de specialitate...

Rozalia Lepădatu: Repet, ceea ce s-a adus pentru secțiile de Terapie Intensivă n-are indicație pentru nimeni, pentru niciunul dintre pacienții cu boli autoimune și imunodeficiențe primare. Este altceva. Știu că a trecut atunci prin Ministerul Sănătății un ordin de ministru cu aprobarea acelei cantități, știu că după aceea s-a făcut un alt ordin de ministru, prin anularea, tocmai, a folosirii acelor imunoglobuline în aceste afecțiuni unde producătorul spune că nu are indicații.

F. Bodog: Îmi permiteți să vă contrazic: prin ordin de ministru nu se stabilește indicația...

Rozalia Lepădatu: Nu, s-a aprobat utilizarea lui...

F. Bodog: Cantitatea care se cumpără. Or, cantitatea care se cumpără și toate aceste probleme au fost gestionate de secretarul de stat Grasu, care este și era responsabil...

Rozalia Lepădatu: Incredibil!!!

Moderator: Dle Bodog, știți ce spune doamna Lepădatu acum? Spune: Incredibil! Asta spune doamna Lepădatu. Vă explicați de ce?

Rozalia Lepădatu: Am să vă spun eu de ce, dle ministru, pentru că am fost la dvs, într-un grup mare, cu doamna Dico, cu doamna Otilia Stângă, cu medici, când și dvs ați rămas surprins că s-a cumpărat o cantitate atât de mare. Și dvs ați fost atunci uimit că s-a cumpărat o cantitate foarte mare dintr-un medicament care nu avea indicație în bolile noastre, cu toate că exista un ordin de ministru care spunea că se aprobă acel medicament pentru boli autoimune și imunodeficiențe primare... Nu vă fac un reproș, dar haideți vă rog să fim cinstiți, corecți, pentru că am discutat atunci la minister cu dvs personal, în biroul dlui secretar de stat Octavian Alexandrescu, au mai fost și alte discuții, am vorbit și la telefon de nenumărate ori, haideți să fim corecți față de acești pacienți care suferă și care nu au medicamente. Este o criză, ați moștenit-o și dvs, primele semne au fost în 2015, cum a spus și dna Otilia Stângă, când s-a trimis o scrisoare la minister, nu erați dvs ministru, s-a trimis o scrisoare din partea Asociației Europene, prin care atenționa că această taxă de claw-back va duce la retragerea imunoglobulinelor din țară, haideți să încercăm să găsim soluții cât mai corecte și cât mai transparente...

F. Bodog: Ceea ce vreau să vă spun este că deși noi am anulat, am suspendat taxa claw-back, vedeți că rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor noastre și nu sunt pe măsura promisiunilor pe care acești iresponsabili de oameni, că nu pot să-i numesc altfel, importatorii de imunoglobuline, au promis că le vor pune pe piață ca urmare a măsurii luate de noi.

Moderator: Dle Bodog, alături de noi este mama unui copil care are nevoie de tratament cu imunoglobulină...

Stela Pârvu (mama): Dle ministru, vreau să vă întreb...din câte am înțeles, la întâlnirea cu dl....

În acest moment, convorbirea telefonică se întrerupe brusc și nu a mai putut fi refăcută.

