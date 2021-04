Fostul ministru Florian Bodog a fost pus sub acuzare pentru corupție

Fostul ministru al Sănătății Florian Bodog a fost pus sub acuzare pentru corupție. În prezent senator, Bodog e acuzat că a facilitat angajarea fictivă a unei apropiate pe un post de consilier la minister, timp de un an. Parlamentarul a aflat azi de la procurori că are calitatea de suspect în dosar.

Florian Bodog a rămas luna aceasta fără imunitate parlamentară, în urma unui vot în Plenul Senatului.

„Nu-mi este frică de justiţie şi am încredere în justiţia din România", a spus senatorul înainte de vot.

Procurorii DNA spun că, că atunci când a deţinut poziţia de ministru, Bodog ar fi acţionat pentru ca o persoană angajată în funcţia de consilier personal să îşi încaseze salariul pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu şi fără să fi prestat activităţile la care era obligată prin contract

În 2019, senatorii au respins o solicitare similară cu privire la Florian Bodog, dar procurorii au anunţat că au obţinut date privind comiterea de către fostul ministru a altor patru infracţiuni de fals în înscrisuri şi abuz în serviciu în acest caz.

