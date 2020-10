Ludovic Orban spune că serviciile medicilor de familie implicați în criza COVID se pot deconta

Premierul Ludovic Orban a lăsat să se înțeleagă, joi seara, la Digi24, că medicii de familie - spre care autoritățile își îndreaptă atenția pentru a ajuta în criza COVID, odată cu agravarea epidemiei - ar putea fi plătiți suplimentar pentru serviciile pe care le desfășoară. În plus, ei ar putea fi implicați și în anchetele epidemiologice, a sugerat premierul.

„Încercăm să degrevăm spitalele de pacienţii asimptomatici pentru care se face evaluarea. Ca să fie necesar un CT, o radiografie trebuie sa ai nişte simptome. Spitalele trebuie să îi deservească pe cei care într-adevăr au nevoie. De vreo lună de zile discutăm să implicăm medicii de familie. Ei vor ca aceste servicii suplimentare să fie decontate. OK, se pot deconta, nu e nicio problema. Şi anchetele epidemiologice pot fi făcute mai bine de medicii de familie, pentru că ei îşi cunosc mai bine pacienţii”, a spus Ludovic Orban, joi seara, la Digi24.

El a arătat că această soluție, prin care asimptomaticii să nu mai fie aduşi în spitale, se practică în majoritatea ţărilor europene şi este un rezultat al experienţei acumulate.

Potrivit planurilor Guvernului, asimptomaticii și bolnavii cu forme ușoare de COVID vor rămâne doar în grija medicilor de familie, pentru a degreva spitalele care nu mai fac față. Raluca Zoițanu, președintele Societății Naționale a Medicilor de Familie, a declarat la Digi24 că este exclusă deplasarea la domiciliul acestora, din cauză că lipsesc echipamentele de protecție necesare.

„În prezent monitorizăm prin telefon pacienții aflați în izolare. Nu suntem plătiți în plus pentru această monitorizare, prin Casa de asigurări suntem plătiți doar pentru trei consultații. Nu știm când vom fi plătiți, nu am avut negocieri reale cu Casa. Dacă este vorba doar de monitorizare telefonică, așa cum se întâmplă acum, dar să fie plătită, am transmis Ministerului Sănătății la ce onorarii ne-am gândit”, a declarat Raluca Zoițanu la Digi24.

Premierul Ludovic Orban a arătat, joi seara, că în prezent, cele mai mari probleme din punct de vedere al aglomerării spitalelor sunt la București, la Iași și Ploiești, în timp ce la Timișoara încep să se prefigureze soluții.

„Noi creştem permanent capacitatea, chiar acum am discutat pe fiecare spital cu dl. ministru Tătaru. Urmărim o creştere constantă. Problemele cele mai mari le avem la Bucureşti, la Iaşi, la Timişoara am înţeles că e o evoluţie constantă şi se adaptează la situaţie. La Ploieşti, la Prahova, avem probleme, dar dacă nu există locuri, se tranferă de la un spital la altul”, a spus Ludovic Orban.

Editor : Luana Pavaluca