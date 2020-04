Nelu Tătaru, despre asumarea funcției de ministru în plină criză sanitară: Noi avem o calitate

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a vorbit marți seară la Digi24 despre momentul preluării acestei funcții, de la Victor Costache, dar și despre momentul în care a realizat cât de gravă este situația în care se afla România din cauza pandemiei de coronavirus.

„Cred că marele meu noroc a fost că sunt medic. Am putut să fiu acolo, să știu ce se întâmplă acolo, să fiu lângă ai mei. Dacă aș fi fost altă specialitate cred că n-aș fi putut participa sau cred că aș fi rămas într-un birou. Faptul că m-am dus... nefiind pe total lămurit ce se întâmplă, de la nivelul scaunului de secretar de stat, am ales să merg la Suceava. Când am văzut Suceava optica s-a schimbat. S-a schimbat în tot ce înseamnă și suferința colegilor mei din corpul medical, teama, dezorientarea, dar și suferința din ochii bolnavilor pe care îi vedeam, în condițiile în care aveau un corp medical care nu putea gestiona o situație. Nesiguranța, lipsa echipamentelor, speranța într-un test - deși erau speranțe deșarte la acel moment - a trecut rapid”, a spus Nelu Tătaru.

„Noi avem o calitate, corpul medical și România în general, ne ridicăm repede și ne adaptăm. Puterea asta a noastră și un corp medical care a fost învățat cu greul a făcut să putem gestiona o situație. Vine și momentul în care nu spunem hop până n-am trecut pragul. Suntem într-un moment în care eu mă uit cu mândrie la colegii mei”, a adăugat ministrul Sănătății.

Întrebat care este cea mai importantă lecție, el a răspuns: „Cât de importanți ne-am simți sau ne-am crede în viața asta, vine un moment care ne arată cât de mici suntem.”

Nelu Tătaru a transmis cu această ocazie un mesaj românilor: „Să mai avem răbdare, să mai avem precauție, să păstrăm aceste precauții, să fi învățat ceva din această pendemie și să știm că suntem un popor puternic și am arătat-o. Să ne uităm în jur!”