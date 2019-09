Caz revoltător: Un bărbat bătut a fost trimis la psihiatrie. A murit după ce a fost plimbat între spitale

Noi imagini revoltătoare cu pacienți legați de pat vin și din spitalele care nu au profil psihiatric. O familie din București își caută dreptatea în instanță după ce tatăl de 66 de ani a fost bătut într o comună din Teleorman, iar medicii de la Spitalul din Alexandria, după ce l-ar fi ținut legat de pat 4 zile, i-au inventat și un diagnostic: etilism cronic. Așa că a fost trimis la un spital de psihiatrie. După 12 zile în care a fost plimbat între 3 spitale, pacientul a decedat. Vedem un reportaj Pacient în România despre cât de uşor ajung pacienţii în spitalele de psihiatrie. Ministrul Sănătăţii face anchetă în toate spitalele de psihiatrie din ţară pentru a descoperi astfel de cazuri.

Fiul victimei: Aici era legat cu niște fașe, pe secția de cardiologie. Acest pansament care se făcuse funie... avea carne vie. Noi l-am găsit așa legat și, la cererea mea, am cerut să-l lege cu altceva pentru că el deja are răni la mână. După ce am cerut, au venit cu niște fețe de pernă și l-au legat la mâini.

Ion Mămăligan a fost bătut cu bestialitate de un vecin, într-o comună din Teleorman, la mijlocul lunii trecute. După ce a primit primele îngijiri la spitalul din Videle, a fost transferat la Spitalul Judetean din Alexandria, unde familia spune că ar fi fost sedat timp de 4 zile și legat de pat. Fiul său i-a crezut pe medici că așa trebuie ținut: legat. Așa că nu le-a cerut să-l dezlege, ci doar să-i schimbe fașa pentru că avea deja răni. Am mers la Alexandria șI am întrebat conducerea spitalului de ce a fost imobilizat pacientul. Răspunsul a fost surprinzător.

Cristina Marcovici, director medical Spitalul Alexandria: În foaia de observație a pacientului nu este menționat că a fost imobilizat.

Medicii nu știau însă că familia a fost vigilentă și s-a înconjurat de dovezi, după ce a văzut modul în care este tratat bărbatul.

Cristina Marcovici, director medical Spitalul Alexandria: V-am arătat poza, vă mai arăt încă o dată și aș vrea să vă uitați și cu ce este legat, este cu un pansament. Acum nu vă pot comenta. Imaginile sunt pentru prima dată când mi se aduc la cunoștință.

-Procedura care este?

-În momentul în care avem un pacient cu probleme de agresivitate, de agitatie este trimis către consult de psihiatrie. Deci, în niciun caz nu ar fi trebuit legat, chiar dacă ar fi fost agresiv.

După ce a vazut imaginile cu pacientul legat, directorul medical și-a schimbat poziția.

Cristina Marcovici, director medical Spitalul Alexandria: La nivelul Spitalul Județean se va deschide o anchetă internă.

Calvarul pacientului a continuat și după ce a fost legat de pat, povestește familia. După 4 zile pacientul a fost trimis la psihiatrie pe motiv că era agitat, iar pe biletul de ieșire fusese strecurat un diagnostic de care familia a rămas uimită pentru că nu avea nicio legătura cu realitatea: etilism cronic.

Marius Mămăligan, fiul victimei: Aceasta este o minciună din partea doctorilor care au vrut să scape de el. Nu avem documente care să ateste că tata este alcoolic cronic.

Mămăligan Ioana, soția victimei: Niciodată n-a fost internat pentru alcool, niciodată n-a fost internat la dezalcoolizare. El a fost internat cu epilepsie... cu discopatie și probleme de surditate.

Marius Mămăligan, fiul victimei: Nu știu care e motivul pentru care a fost trimis la psihiatrie. Tata era pe targă, inconștient și pentru ei era sănătos.

Cristina Marcovici, director medical Spitalul Alexandria: Prezenta stări de agitație psihomotorie și stări de acalmie. Din acest motiv s-a solicitat consult neurologic, consult psihiatric, s-a instituit tratament dar, în ciuda tratamentului, pacientul a continuat aceste episoade de agitație psihomotorie extremă, agresivitate asupra personalului medical, motiv pentru care s-a hotărât transferul către o clinică de psihiatrie.

Cei de la Spitalul de Psihiatrie din Poroschia, o comună care se află la 4 kilometri de Alexandria, au primit pacientul cu obiecţii. Și ei, ca și familia, credeau că Ion Mămăligan nu avea ce să caute acolo.

Medic: El nu era un caz psihiatric. Pacientul a fost toată ziua perfuzat cu vitamine, fără niciun medicament sedativ.

Au urmat șase zile de plimbări între spitale.

Medic: Am vorbit în UPU. I-am spus: domnule, bolnavul e purtat între noi și voi de "n" ori. El a fost bătut avea o plagă, avea urechea aici cu sânge. Şi l-am trimis pentru reevaluare. Nu aveau salvări. Am zis, domne, e o urgenţă. Pe targă l-au luat, pe targă l- au adus. Seara la 9 fără ceva îl aduc înapoi, tot aşa. Zic, dacă bolnavul e aşa de bine, cum a zis nu ştiu cine, de ce nu l- aţi trimis acasă pe picioare, dacă e foarte bine din punctul vostru de vedere.

Alina Mandragiu, medic primar Spitalul Poroschia: Pacientul a fost trimis în data de 15.08, ora 9.20, într-un consult de la chirurgie din spitalul județean a fost retrimis apoi și menținut pe chirurgie, iar în data de 19.08 se solicită din nou consult de pe chirurgie la ora 17.30, i se efectuează consultul și este retrimis în spitalul județean. Ulterior la 18.43 medicii reconsideră trimiterea către unitatea noastra medicală și este primit spre internare.

Și acesta a fost ultimul drum pentru Ion Mămăligan, care a murit peste cinci zile în Spitalul Județean din Alexandria.

Nu este pentru prima dată când pacienții sunt trimiși la spitalele de psihiatrie doar ca medicii să scape de ei. Ministrul Sănătății spune ca va verifica această situație în toate spitalele din țară.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății: S-a declanșat un control la nivel național, acel control are mai multe puncte pe care inspectorii trebuie să le atingă, unul dintre aceste puncte se referă și la faptul că există sesizări că unii pacienti nu au ce căuta în aceste spitale de psihiatrie. Este o problemă în aplicarea procedurilor și protocoalelor.

Până când controalele Ministerului Sănătății vor avea o concluzie, familia Mămăligan spera să afle cauza decesului din certificatul de deces. Dar nu a fost așa. Pe document scrie cauze neprecizate. Rudele pacientului se întreabă acum dacă bărbatul putea fi salvat, în cazul in care nu era plimbat între spitale. La Parchetul de pe lângă Tribunalul Alexandria a fot deschis un dosar penal, iar agresorul este încă în libertate.

