Studiu. Când poate o cantitate mică de alcool să prezinte un risc de deces prematur

Persoanele care consumă zilnic o cantitate mică de băuturi alcoolice prezintă un risc mai mare de deces prematur în comparaţie cu cele care nu au acest obicei, relevă un studiu publicat miercuri, citat de UPI.

''Indiferent de vârstă, un consum zilnic de alcool - chiar şi una sau două porţii - duce la o creştere cu 20% a riscului de deces în comparaţie cu o persoană care bea aceeaşi cantitate de două până la trei ori pe săptămână'', a declarat autoarea studiului, dr. Sarah Hartz, profesor asistent la Facultatea de medicină a Universităţii Washington, potrivit Agerpres.



''Nu trebuie să se mai susţină că este sănătos să bei. Este un viciu care nu face bine'', a adăugat ea.



Cât de semnificativă este creşterea cu 20% a riscului de deces prematur depinde de vârstă, a notat Hartz în studiul publicat în jurnalul Alcoholism: Clinical and Experimental Research. Din moment ce riscul de deces este mai mic în jurul vârstei de 20 de ani, această creştere cu 20% este mai puţin semnificativă la această vârstă în comparaţie cu persoanele de 70 de ani.



Deşi a identificat o asociere, studiul nu dovedeşte în mod direct faptul că un consum al unei cantităţi mici de alcool provoacă o creştere a riscului de deces prematur, notează UPI.



Hartz a explicat că, în mare parte, riscul mai mare de deces prematur este determinat de apariţia unor tipuri de cancer. În opinia sa, faptul că oamenii subestimează deseori cât de mult beau poate creşte posibilitatea de dezvoltare a unor tumori, cum ar fi cancerul de sân. De asemenea, consumul de alcool de peste patru ori pe săptămână poate spori riscul de infarct şi de accident vascular cerebral.



Hartz a amintit că anul acesta au fost publicate mai multe studii care au relevat că băuturile alcoolice nu prezintă, în general, beneficii pentru sănătate. De asemenea, ea a notat că grupurile care au participat la aceste cercetări şi la cea recentă sunt mai mari decât cele utilizate în cadrul studiilor care au concluzionat că un consum moderat de alcool este benefic. În plus, Hartz a subliniat că noile cercetări au luat în considerare în cadrul analizelor chiar şi cele mai mici cantităţi de alcool consumate.



''Am avut acces la informaţii pe care nu le-am accesat anterior'', a explicat cercetătoarea.



Studiul a fost bazat pe informaţii prelevate de la peste 400.000 de persoane. Peste 340.000 dintre acestea (cu vârste între 18 şi 85 de ani) participaseră la un sondaj naţional privind starea de sănătate. Circa 94.000 de voluntari din alt grup, cu vârste cuprinse între 40 şi 60 de ani, au primit îngrijiri medicale în sistem ambulatoriu la clinicile pentru probleme ale veteranilor.



''Grupul cu cel mai mic risc identificat a fost cel alcătuit din persoane care consumau una sau două (porţii de) băuturi alcoolice doar de două sau de trei ori pe săptămână'', a explicat Hartz.



Totuşi, nu toată lumea este convinsă că această cercetare are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte efectele consumului de alcool asupra sănătăţii. Potrivit dr. Guy Mintz din cadrul Spitalului Universitar North Shore din Manhasset, New York, "frecvenţa şi cantitatea" se află încă sub tirul dezbaterilor.



''Este un studiu interesant. Una până la două băuturi de patru ori pe săptămână se pare că ar proteja contra bolilor cardiovasculare, însă consumul zilnic de alcool ar elimina aceste beneficii'', a notat Mintz.



Guy Mintz a subliniat că ''una dintre concluziile studiului condus de Hartz este aceea că, pe măsură ce medicina devine din ce în mai personalizată, unii pacienţi care au în istoric afecţiuni cardiovasculare pot câştiga de pe urma consumului de băuturi alcoolice de două până la trei ori pe săptămână, însă cei care prezintă un risc ridicat de cancer nu ar avea de beneficiat''.

