Bucureștiul, cea mai poluată capitală din UE. Care sunt cele mai nocive zone din Capitală

Bucureștiul este cea mai poluată capitală din UE în 2025. Zilnic, nivelul de particule nocive îl depășește de trei ori pe cel recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, potrivit unui studiu recent, informează Digi24. Doar locuitorii din 13 țări din lume mai respiră aer curat.

Cozi interminabile de mașini, șantiere permanente și mult praf, toate acestea au adus Bucureștiului titlul de cea mai poluată capitală din Uniunea Europeană în 2025.

An de an, Bucureștiul depășește de trei până la patru ori valorile maxime recomandate de Organizația Mondială a Sănătății pentru poluare.

Într-un Raport privind Calitatea aerului în București, din 2024, se arată că există depășiri frecvente ale pragului legal de poluare în foarte multe zone. Raportul este realizat în cadrul proiectului „Cetățeni pentru aer curat”, derulat de Ecopolis.

Intersecția dintre Șoseaua Mihai Bravu și Bulevardul Basarabia este cea mai poluată zonă din Capitală, potrivit raportului realizat de Ecopolis. Aici, senzorii au arătat depășiri are limitei legale mai mult de 70 de zile consecutive. Pe locul doi se află intersecția de la Dristor. Pe locul trei este zona Giulești Sârbi.

Pentru cifre la zi se poate consulta Poluarea aerului în București: Harta vizuală a indicelui calității aerului în timp real sau Platforma Aerlive.

Capitala României a avut anul trecut un nivel al particulelor PM 2,5 de aproape 15. După București, urmează Atena, apoi Varșovia. Garda de mediu a făcut un nou control la Primăria Capitalei pentru a verifica măsurile luate pentru reducerea poluării. Potrivit instituției, una dintre surse ar fi materialul antiderapant folosit iarna.

Până la un nivel optim al poluării, autorități le-ar trebui să ia mai multe măsuri.

„În primul rând, se asigură că tot sezorii sunt în funcțiune și că cineva supraveghează ce se întâmplă acolo ca să știe unde trebuie intervenit. În al doilealea rând, să identifice care sunt cele mai importante surse de poluare, traficul respectiv, încălzirea rezidențială, gestionarea poluărilor din șantiere și să meargă acolo și să se să rezolve cauza de la rădăcina ei”, spune Raul Pop secretar de stat la Ministerul Mediului.

