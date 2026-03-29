Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile

Zilele devin din ce în ce mai lungi pe Pământ, deoarece schimbările climatice provocate de om topesc ghețarii și calotele glaciare, redistribuind masa planetei noastre și încetinindu-i rotația, sugerează noi cercetări citate de Science Alert.

Drept urmare, zilele se lungesc în prezent cu 1,33 milisecunde pe secol - o un record doborât după milioane de ani. Pare puțin, dar oamenii de știință sunt îngrijorați.

Dacă această tendință continuă, influența climei asupra duratei zilei ar putea depăși influența Lunii până la sfârșitul secolului, marcând un impact antropologic uriaș, chiar dacă nedorit.

Aceste descoperiri sunt descrise într-o lucrare recentă publicată de geologi de la Universitatea din Viena și ETH Zurich. În primul lor studiu de acest fel, cercetătorii au analizat organismele marine fosilizate numite foraminifere și au dezvoltat un algoritm de învățare profundă pentru a evalua fluxul nivelului mării și a calcula durata zilei pe Pământul pe parcursul a aproape 4 milioane de ani.

„Din compoziția chimică a fosilelor de foraminifere, putem deduce fluctuațiile nivelului mării și apoi putem obține matematic modificările corespunzătoare ale duratei zilei”, explică Mostafa Kiani Shahvandi, specialist în științe climatice și geofizician la Universitatea din Viena.

Foraminiferele sunt organisme unicelulare care își construiesc cochilii (adesea spectaculoase) în jurul lor folosind mineralele din apa de mare. De când au apărut, acum mai bine de 500 de milioane de ani, și au prosperat oriunde au existat oceane, rămășițele lor acționează ca niște trackeri climatici antici.

Per ansamblu, acest studiu consolidează și extinde lucrările anterioare ale oamenilor de știință, în care aceștia au descris modul în care topirea ghețarilor și a calotelor polare determină deplasarea masei Pământului de la poli la ecuator. Redistribuirea masei este similară cu un patinator care își încetinește rotația prin întinderea brațelor în exterior.

Mai precis, noua cercetare a urmărit să determine cum se compară efectul actual de prelungire a zilei cu cel din trecut. Analiza arată că acest efect nu a mai existat de eoni, cu excepția câtorva evenimente climatice bruște în timpul cărora calotele glaciare au crescut sau s-au topit pe măsură ce Pământul s-a răcit sau încălzit rapid.

„Această creștere rapidă a duratei zilei implică faptul că rata schimbărilor climatice moderne este fără precedent cel puțin de la sfârșitul Pliocenului, acum 3,6 milioane de ani”, spune Bendikt Soja, profesor de geodezie spațială la ETH Zurich și unul dintre cei doi coautori ai studiului.

„Creșterea rapidă a duratei zilei din prezent poate fi, așadar, atribuită în primul rând influențelor umane”, adaugă el.

Dacă 1,33 milisecunde nu sună semnificativ în comparație cu celelalte 86.400 de secunde ale fiecărei zile, această schimbare este mai mult decât suficientă pentru a perturba tehnologiile de comunicații și navigație spațială.

În plus, modelările mai pesimiste sugerează că tendința s-ar putea accelera, producând o schimbare de aproximativ 2,62 milisecunde pe secol în ultimele decenii ale secolului XXI, o valoare care ar depăși influența Lunii asupra duratei zilei Pământului.

