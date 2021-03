Satul în care s-a filmat o parte din „Moromeții” a devenit destinație de vaccinare. Oamenii vin de la sute de kilometri

Turism de vaccinare în comuna unde s-a filmat o parte din Moromeții. La Talpa, în Teleorman, merg să se vaccineze bucureșteni, olteni, dobrogeni și chiar români de peste Prut, cu dublă cetățenie. Se folosește doar ser AstraZeneca. Dincolo de seringă și vaccin însă, Talpa nu le oferă mai nimic turiștilor de ocazie. Gardul casei Moromeților, din primul film, stă să cadă, strada de pământ care duce la ea se sufocă în noroi, primăria-decor din cel de-al doilea film este ruină, iar suveniruri nu există.

Centrul de vaccinare Talpa este-n casa de cultură comunală. Clădire cu mușcate-n ferestre și podoabe de Crăciun încă agățate pe fațadă. La ușă, o mână de bucureșteni, o doamnă din Roșiori și doi câini blânzi, cu chef de joacă.

Radu e student în Marea Britanie, cu buletin de București.

Radu: Am venit de la București. M-am programat inițial luni, însă am vrut să evit să stau pe lista de așteptare și am zis să iau orice programare unde să pot face vaccinul cât mai repede. Și aici am găsit. A fost singurul loc unde am găsit fără programare.

Motivul pentru care se găsește loc rapid la Talpa e vaccinul. Se folosește doar AstraZeneca și îl acceptă doar cei care sunt imuni la... teoria conspirației. Între ei, Liliana din Roșiorii de Vede, Alexandru și Laurențiu, din București.

Alexandru: Intenția mea a fost să mă vaccinez cât de repede se poate și nu să merg după un anume tip de vaccin.

Reporter: Nu vă sperie serul AstraZeneca?

Alexandru: Nu! De ce m-ar speria?

Laurențiu: A fost cea mai apropiată locație. Ăsta a fost criteriul! Cea mai rapidă și cea mai apropiată locație de București!

Reporter: Serul AstraZeneca?

Laurențiu: Nu mă sperie, nu!

Liliana: A fost un pic de reținere la început, dar acum nu. Nu cred că cineva ne vrea răul.

În sala cu flori de plastic și postere cu Victor Rebengiuc și Horațiu Mălăele se vaccinează zilnic 25 - 35 de români. Și mai toți parcurg sute de kilometri, dus - întors.

Elena Badea, medic coordonator al centrului din Talpa: Și din București și din Craiova și de prin... Și din Republica Moldova, chiar!

Reporter: Au venit aici să se vaccineze din Republica Moldova?

Elena Badea: Da!

Reporter: Cum așa?

Elena Badea: Nu știu. N-au găsit locuri libere în altă parte, aveau și afaceri în țară și aici au prins.

Reporter: Aveau cetățenie. Că altfel nu puteau...

Elena Badea: Da, aveau cetățenie!

După vaccinare, mulți vor să vadă împrejurimile.

-După ce fiul meu își rezolvă problema cu vaccinul, aș intenționa să meargă să vadă casa unde s-a filmat filmul Moromeții!

La Talpa nu există ghid și nici indicatoare spre fostele locații de filmare. Primăria - decor care apare în Moromeții 2 stă să cadă. E pe strada „Moromeții 2017”. Casa familiei Moromete, din primul film, e pe strada... „Moromeții 1985”. Practic, o uliță de pământ. În șanțul de lângă gardul strâmb se scaldă gâște. În curte e pustiu. Pustiu și pe prispă, și-n saivanul Bisisicăi. Peste drum stă Niculina. A făcut figurație în primul film. Și-a fost plătită cu 20 de lei pe zi.

Reporter: Ce ați făcut în film?

Niculina Țucă: Ce ne punea, aia făceam. Ne plimbam, veneam până la ei, iar ne întorceam... Cum ne punea, așa făceam. A luat lume la seceră, la secerat. A fost frumos. A fost și regizorul Stere Gulea. El ne dirija aici. Organiza. A fost frumos!

Astăzi, cam totul e șubred în bătătură și dincolo de ea. Timpul pare că nu mai are răbdare nici cu casa, nici cu gardul, nici cu oamenii, nici cu satul.