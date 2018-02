Cadourile misterioase. Surpriza e mai mare pentru cel care le oferă

Cine nu are timp sau inspiraţie pentru cadouri de 8 Martie sau orice altă ocazie scapă imediat de probleme dacă are la dispoziţie câteva sute de lei. Tineri cu idei au importat din Statele Unite moda aşa-numitei „cutii misterioase”. Pun în ea daruri despre care nici cel care le oferă nu ştie şi vând o dublă surpriză, cu un preţ ce se apropie de echivalentul a două sute de euro.

Câţiva antreprenori de la Timişoara, atenţi la trendul pieţei internaţionale, au preluat ideea cutiei misterioase din America şi au transformat-o în afacere. Anul acesta au pregătit pachete pentru zeci de clienţi.

„Ne place să trăim și să oferim senzații tari, pentru cel care oferă cadoul emoția vine din faptul că nu știe ce conține, și așa trăiești și tu foate intens momentul când ajunge și este deschis”, spune Toma Grozăvescu, director de marketing mistery box.

Geanina este una dintre clientele lor. Când nu lucrează, stă cu băieţelul ei de doi ani, aşa că nu are timp de pierdut prin magazine în căutarea unui cadou.

„Am aflat de mistery box din greșeală, chiar căutam intens să fac cadou unei bune prietene și chiar eram în până de idei, pentru că an de an am epuizat toate cadourile posibile și am zis ok, merg la risc”, spune Geanina Studencu, client.

A plătit 450 de lei pentru cutia misterioasă şi a aflat ce dar a făcut abia când sărbătorita a deschis-o.

„Eu am fost mai curioasă decât ea. A avut o cutie de bijuterii foarte frumoasă, vintage, o ramă foto la fel de deosebită, o felicitare personalizată, dacă îmi amintesc bine, și un set de ceai”, spune Geanina Studencu.

Odată cu apariţia acestor cutii pe piaţă, antreprenorii exploatează curiozitatea - şi nu o vând chiar la preţ mic.

„Este până la urmă o formă de loterie, în speranța că o să obții ceva foarte valoros, de fapt îți cumepri cu banii respectivi dreptul ca o perioadă de timp să speri că ți se va întâmpla ceva fericit”, spune Mircea Chivu, sociolog.

Ideea este însă că la fel de bine puteţi să rugaţi un prieten să creeze o asemenea cutie misterioasă pentru un cadou şi să păstreze secretul. De obicei, vânzătorii pun în pachete haine şi decoraţiuni. Pe site-urile cu anunţuri, aceste daruri-surpriză ajung să coste şi 700 de lei.