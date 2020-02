Clubul din Caracal unde tinerele erau forţate să se prostitueze funcţiona într-un spaţiu al primăriei

Clubul de noapte din Caracal în care mai multe fete erau forţate să danseze la bară, iar pentru o partidă de sex încasau 200 de lei, minţind clienţii că sunt majore, funcţionează într-un spaţiu al primăriei.

Poliţiştii BCCO Piteşti şi jandarmii din Argeş şi cei de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova au descins, miercuri, în local, unde au găsit şapte fete, între care patru minore, informează Mediafax.

Potrivit unor surse din anchetă, clubul aparţine unor fraţi din Caracal, iar spaţiul era închiriat de la autorităţile locale.

Primarul oraşului Caracal, Liviu Radu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că spaţiul este al unei societăţi aflată în subordinea Consiliului Local, iar proprietarii plăteau chirie.

Potrivit edilului, cei doi fraţi, principalii suspecţi în dosarul traficului de minori instrumentat de anchetatorii din Argeş, au cumpărat, chiar lângă Primăria Caracal, în centrul oraşului, şi un etaj al unui hotel.

„Este un spaţiu al primăriei ca şi proprietar, numai că noi, toată clădirea, subsol, parter şi etaj, am dat-o în administrare ADPF-ului, adică o societate care se ocupă cu partea asta de cimitir, construcţii.

Este un SRL, dar este sub conducerea Consiliului Local. Iar ei folosesc o parte din birouri, iar partea pe care nu o folosesc au închiriat-o. Aici este şi clubul ăsta. Are toate autorizaţiile de funcţionare. Noi când le-am închiriat au spus că vor să facă un bar şi un club, dar e treaba lor ce fac acolo. Acum câteva ore am aflat şi că patronii au cumpărat, la 50 de metri, şi un etaj unde funcţiona un hotel. Noi ne uităm doar ca documentele care vin să fie ok din punct de vedere juridic. Nu ştiu cât plăteau chirie, e stabilită prin Consiliu Local. E un contract perfect legal, fără probleme”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Liviu Radu.

Potrivit unor surse, cei doi fraţi găseau fete prin intermediul unui bărbat din Argeş. Acesta le racola prin metoda lover boy, apoi tinerele erau aduse în club şi obligate să se prostitueze. Şi un taximetrist din Caracal este suspectat că făcea parte din reţeaua infracţională.

Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac, miercuri, 8 percheziţii domiciliare în Argeş şi Olt la locuinţele a 5 suspecţi cercetaţi pentru constituire de grup infracţional organizat, trafic de minori, pornografie infantilă şi complicitate la pornografie infantilă.

Procurorii bănuiesc că în Caracal s-a constituit, din 2017, un grup infracţional organizat, care, sub paravanul unui club de noapte, a recrutat minore care să participe la spectacole pornografice sau care erau obligate să se prostitueze.

Din cercetări a reieşit că minorele erau obligate să înveţe să danseze la bară, să determine clienţii să consume de la bar cât mai multe băuturi şi, în cazul în care aceştia doreau să întreţină relaţii sexuale, îi conduceau în diferite separeuri unde contra sumei de 200 lei întreţineau raporturi sexuale, minţind clienţii că au vârste cuprinse între 18 şi 19 ani.

Liderii grupului infracţional încasau banii pentru partidele sexuale, iar dimineaţa fetele primeau un salariu de 200 lei, un comision din consumaţie şi jumătate din banii obţinuţi în urma întreţinerii de raporturi sexuale contra cost.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti vor fi aduse 15 persoane.

Editor web: V.M.