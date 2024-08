Cum a decurs prima zi de distribuire a deciziilor de recalculare a pensiilor. Mulți au fost dezamăgiți: „A rămas la fel. Nu speram”

Poștașii au început astăzi distribuirea deciziilor de recalculare a pensiilor. Aproape 4 milioane de seniori vor primi de luna viitoare o pensie majorată în medie cu 622 de lei. Cei mai mulți dintre ei, aproape două milioane, vor avea însă o creștere cuprinsă între un leu și 500 de lei. Noua formulă de calcul nu a favorizat pe toată lumea, iar aproximativ 800 de mii de pensionari nu vor avea nicio majorare.

Toți pensionarii așteaptă zilele acestea decizia de recalculare. Cu două ore înainte de a pleca pe traseu, poștașii și-au împărțit plicurile cu documentele pentru a-și ușura treaba.

Pensiile cresc în medie cu 622 de lei, dar cele mai multe majorări, adică 1,9 milioane, vor fi cuprinse între un leu și 500 de lei. Pentru mulți dintre ei, orice leu contează, așa că astăzi a fost o zi de sărbătoare.

-Ei, vedeți... Asta e chiar culmea... De la 2.100 - 2.335.

Doamna Maria este pensionată pe caz de boală din anul 1987. Speranțele pentru o majorare au fost mici, mai ales că a avut un stagiu de cotizare de doar 15 ani.

-Nu am ochelarii, vrei să te uiți tu? Te superi?

-1.782, aproape 150 de lei

-150 de lei, da, nu aveam așteptări prea mari că nu prea am vechime.

Soțul acesteia, domnul Gheorghe speră însă la o creștere consistentă pentru că a avut o vechime mai mare în câmpul muncii.

-Am 42 de ani, deci aștept undeva la 1.000 de lei, cam așa, după calculele mele.

Sunt și pensionari, în jur de 800 de mii, care nu vor vedea modificări la pensie de luna viitoare. Asta pentru că noua formulă de calcul nu i-a favorizat.

-Ce pensie aveați dvs.?

-1.444, deci a rămas la fel. Nu speram pentru că am 24 ani de vechime și am înțeles că după 25 de ani crește... Asta e.

-Ce ați lucrat dvs?

-În industria ușoară am lucrat la marochinărie.

Poștașul vizitează fiecare pensionar de câte două ori. În cazul în care pensionarul nu este găsit la adresa de domiciliu, decizia de recalculare a pensiei ajunge la oficiul poștal de care aparține și rămâne acolo timp de 20 de zile. Ulterior, decizia de recalculare este trimisă către casa teritorială de pensii.

În cazul în care un pensionar observă erori în decizia de recalculare poate merge pentru lămuriri la casa teritorială de pensii de care aparține. Totodată, conform legii, au termen de 45 de zile de la momentul primirii deciziei să o atace în instanță.

