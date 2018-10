FOTO. O victimă de la Colectiv publică imagini sfâșietoare cu rănile sale: „Am o datorie morală”

Bogdan Moleşag, una dintre victimele incendiului de la Colectiv din 30 octombrie 2015, a postat pe pagina de Facebook imagini sfâșietoare cu rănile sale și a descris chinul prin care trece de trei ani. Vă atenționăm că sunt imagini cu puternic impact emoțional!

Bogdan Moleșag cântând la tobe. Foto: Facebook

„M-am gândit destul de mult înainte să fac această postare. Știind că nu am un talent narativ deosebit, va trebui să las imaginile să vorbească pentru mine. Iar într-un spațiu public, acest lucru poate fi destul de dur. Am însă o datorie morală. Față de cei care nu au supraviețuit să își spună povestea, față de cei care au suferit cot la cot și față de cei care au făcut eforturi să mă ajute. Însă cea mai mare datorie este, probabil, față de cei care vor mai trece prin astfel de situații, într-o țară pe care o iubim, dar care acționează doar când este prea târziu. Sau prea puțin. Sau deloc”, a scris Bogdan pe pagina lui de Facebook, care este și toboșarul trupei Up To Eleven.

Între timp, procesul Colectiv s-a reluat cu un nou judecător şi un lung şir de cereri din partea inculpaţilor. Avocaţii acestora au cerut să fie chemaţi în instanţa nu mai puţin de 173 de martori. Magistratul care a preluat dosarul zilele trecute, după pensionarea celui care a început judecata, a decis să nu îi mai audieze pe cei trei patroni ai clubului. A vrut să audă ce au de spus ceilalţi 9 inculpaţi, însă niciunul dintre aceştia nu a vrut să vorbească. Au susţinut că nu sunt pregătiţi să dea declaraţii.

64 de oameni au murit în incendiul de la clubul Colectiv și în urma acestuia, din cauza rănilor.

În dosarul Colectiv au fost trimişi în judecată patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu; Daniela Niţă - patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Niţă (director) şi Viorel Zaharia (pirotehnist), precum şi persoanele juridice SC Colectiv Club SRL şi SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.

De asemenea, au fost trimişi în judecată fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, trei angajaţi din cadrul primăriei: Aurelia Iofciu - şef al Serviciului autorizări comerciale, Larisa Luminiţa Ganea - consilier superior, Ramona Sandra Moţoc - referent superior, ambele în cadrul aceluiaşi serviciu, dar şi pompierii Antonina Radu şi George Petrică Matei.

