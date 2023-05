„Fram, i-a dat înjoseală. Fr fr”. Noua limbă a generației Z. „Rețelele sociale au făcut să circule mai ușor astfel de expresii”

„Frate, l-a umilit, pe bune” - cam așa s-ar traduce enigmatica expresie prezentă în titlul acestui material și compusă din cuvinte întâlnite în limbajul de zi cu zi al „tinerilor din ziua de azi”, pe care oamenii de știință i-au încadrat deja prompt sub eticheta „generației Z”. Sau „zoomeri”, ca să ne menținem în registrul lingvistic specific temei. Digi24.ro a încercat să alcătuiască un mic „glosar de termeni și expresii”, care - deși incomplet - s-ar putea dovedi util pentru mai vârstnicii „boomeri” ori „mileniali” în descifrarea și înțelegerea noii generații.

Deși expresii precum „frăție wear”, „blanao”, „soto” au devenit veritabile repere pentru o întreagă generație, autorii lor, oricât de geniali ori inspirați ar fi fost, vor rămâne complet anonimi. În urma lor, lingviștii și cercetătorii fac acum muncă de detectivi în încercarea de a descoperi resorturile lingvistice care au generat astfel de formulări argotice.

„Eu prefer termenul de argou al tinerilor, care ar corespunde «slang»-ului din engleză. E un argou generațional: influența internetului grefată pe niște tipare de expresivitate populară foarte vechi”, a declarat, pentru digi24.ro, Rodica Zafiu, profesor la Departamentul de Lingvistică, Catedra de Limba română, din cadrul Facultăţii de Litere a Universității din Bucureşti.

De unde vine „Fram”? Părerea lingvistului vs. explicația zoomerilor

În slang-ul noii generații întâlnim, de pildă, expresia „Fram”, un soi de echivalent al mult mai colocvialului „Frate”. O expresie surprinzătoare și amuzantă dar cu o etimologie aparent extrem de greu de stabilit pentru un cercetător lingvistic.

„În limbajul popular și argotic întâlnim așa-numita deviere lexicală”, a spus Rodica Zafiu. O astfel de deviere lexicală întâlnim la Ion Creangă, unde în loc de «Dumnezeu să-l ierte!» avem «Dumnezeu să-l iepure!». În cazul expresiei «Fram», e posibil să fi început cu «fra» - care probabil are legătură cu expresia «Bro» (de la «Brother», adică «frate» în engleză) și să fi adăugat apoi un «m» din joacă”, a precizat lingvista.

Digi24.ro a încercat să afle sensul acestei expresii întrebând câțiva reprezentanți ai Generației Z:

„«Fram» vine de la frate, combinat cu family, adică «fra» de la frate si «fam» de la family”, a fost răspunsul.

Cum a ajuns expresia „I-a dat cu seen” subiect de teză de doctorat în România

„Unele forme sunt luate din slang, altele sunt combinate ori adaptate în română. E o mare libertate care e legată și de faptul că tinerii de azi folosesc mult engleza, pe Internet. Sunt familiari cu o engleza argotică”, este de părere Rodica Zafiu.

Cercetătoarea în lingvisitică a dat exemplul expresiei „I-a dat cu seen” (folosită când cineva îți citește, de exemplu, un mesaj pe Whatsap bifat „seen”, adică dovada citirii mesajului, dar nu răspunde la acel mesaj și te ignoră).

„Expresia I-a dat cu seen am auzit-o de curând, o doctorandă de-a mea a făcut o lucrare pe tema asta. Ce mi-a plăcut la expresia asta e că avem un englezism introdus într-o expresie populară - I-a dat cu flit: se combină un element englezesc cu ceva care e foarte vechi și popular. Mie, de exemplu, îmi place a se da pe net - e un fel de familiarizare, de apropiere de limbajul popular, a tehnologiilor moderne”, a mai spus Zafiu.

Profesoara de la Departamentul de Lingvistică a precizat că unele expresii „mor” odată cu tehnologia.

„Acum 15 ani era foarte la modă în limbajul tinerilor expresia I-a dat bip. Acuma nu se mai dă bip, abonamentele sunt ieftine, a dispărut expresia”.

MTV a dat startul, iar internetul și rețelele sociale au sporit și mai mult „viteza” de propagare a noilor expresii folosite de tineri

Expresiile argotice ale adolescenților și tinerilor generează uneori veritabile metafore, pe cât de subtile, pe atât de opace neinițiaților, potențate de influența crescândă a rețelelor sociale și în special de combinarea reușită a termenilor din limba română (în cazul nostru) cu cei din limba engleză (care e, practic, limba mondială a Internetului de azi).

Internetul a ajutat la răspândiea noilor expresii în „bulele” virtuale. Foto: Profimedia Images

Rodica Zafiu a arătat care e rețeta formării cuvintele sau expresii argotice, specifice inclusiv limbajului folosit de tinerii din generația Z.

În argou, ideile vin de la un joc de cuvinte. De la „față”, ajungem la „fațadă”, apoi la „faianță”, cuvintele se substituie într-un joc plin de inventivitate. Sau avem o metaforă: capul e „tărtăcuță”, „etaj”, „mansardă”, toate cresc dintr-una în alta. Cuiva îi vine o idee bună, ideea circulă, și, dacă e bine făcută, sunt mari șanse să se răspândească. Lucrul bine construit, chiar și involuntar, are șanse să se răspândească

De asemenea, chiar dacă unele expresii folosite de tinerii români pot fi catalogate drept „englezisme”, aici vorbim despre un soi de romgleză complet diferită față de cea din mediul boomer-corporatist (exemplu: „I-a dat cu seen” sau „I-a dat ghost”).

Conform experților lingviști consultați de Insider, fenomenul MTV din anii 1990 a fost primul responsabil principal pentru „viteza” cu care s-au răspândit și diversificat noile expresii care au îmbogățit într-un ritm extrem de rapid jargonul noii generații de tineri.

„MTV difuza non-stop clipuri video urmărite de toți tinerii”, a spus Robert A. Leonard, lingvist la Hofstra University din New York. „Ulterior, au început să fie promovați interpreți afro-americani, fapt care a permis telespectatorilor să aibă acces la o cultură diferită și încă necunoscută lor. Majoritatea expresiilor din acest jargon provin de altfel din vocabularul afro-americanilor”.

Iar fenomenul MTV a fost urmat imediat de cel al exploziei internetului și rețelelor sociale, care nu au făcut decât să sporească și mai mult „viteza” cu care noua generație a putut să-și propage limbajul și noile expresii.

Rețelele sociale au ajutat la răspândirea și îmbogățirea limbajului noii generații. Foto: Profimedia Images

„Deși acest jargon a existat de când lumea, apariția rețelelor sociale a crescut potențialul de viralizare a unei expresii care să fie rapid adoptate în limbaj”, a spus John Baugh, lingvist la Washington University din St. Louis, Missouri.

„Social media nu s-a dovedit a fi doar o simplă cale de răspândire a acestui jargon, ci a ajuns chiar să stimuleze crearea de noi cuvinte”

„Rețelele sociale au făcut să circule mai ușor aceste expresii în interiorul grupurilor, sau a bulelor, cum li se spune acum”, a spus Rodica Zafiu.

Câteva expresii uzuale din vocabularul generației Z. Un glosar incomplet

Te-a luat randeaua - când cineva te atacă și nu ai argument

Dau NOS - bagă accelerația

Am gheață la gât - cineva care are lanț, colier, podoabe etc. la gât

Mânca - Hei! (apelativ când strigi pe cineva, un fel de „Gogule” pe stil nou)

Fram - Frate

Blanao - de la blană (terminația „-ao”are probabil legătură erorile afișării diacriticelor la unele subtitrări, care afișează „ao” în loc de „ă”). Sensul: ceva tare, cool, mișto, beton

Snack - Un „snack” este o persoană pe care o găsești atrăgătoare. Echivalent: „Ce bună e aia”

Simp - Cineva care face mult prea multe pentru persoana de care este îndrăgostit/ă (și care, aproape sigur, e băgat în „friendzone” - adică au rămas doar „prieteni”).

Extra - extravagant, dar vorbim aici de un nivel „ridicat” de extravaganță.

Harfă - vrăjeală

I’m weak/„I’m dead”/„mor” - ceva superamuzant (folosit mai ales în scris)

Bet - „Da”. Poate fi folosit pentru a confirma ceva și ar putea fi comparat cu termenul „Word” (scris, de regulă, cu majuscule - WORD)

FR FR (for real, for real) - un fel de „pe bune”

Sus - Prescurtare de la „suspect”, „sus” înseamnă de obicei că ceva ori cineva nu este așa cum pare. Adică e un „dubios” ori o „dubioasă”.

Frăție wear - Frățioare

I-a dat înjoseală - l-a umilit, l-a făcut de cacao

I-a dat cu seen - când cineva îți citește mesajul (iar Whatsap, de exemplu, bifează „seen”, adică dovada citirii mesajului), dar nu-ți răspunde și te ignoră

I-a dat ghost - cineva care a dispărut în peisaj (vă dați întâlnire, vă vedeți la suc, faceți schimb de telefoane, apoi ea/el dispare din peisaj, nu mai dă niciun semn)

L-a casperizat - i-a dat „ghost”, dar pe termen scurt, un fel de variantă mai „prietenoasă” și mai digerabilă a „ghost”-ului

Mane - de la „man” („om”, în limba engleză), iar sensul e chiar acesta: „omule”

Chill - stai calm, liniștește-te

Sho - Și eu

Soto - pe bune, real, fără vrăjeală

Slay - apreciere față de o persoană, eveniment care te-a impresionat în mod plăcut („Cum a fost concertul?” - „Slay”).

Word - „Cuvânt” în limba engleză. Sensurile sunt multiple: „ai zis-o”, „bine punctat”, „OK”, „corect”, „super”, „mișto”, „în regulă”

În prezent, tinerii din generația Z au între 18 și 24 de ani și reprezintă peste 7 procente din populația Europei Centrale și de Est.. „Zoomerii” câștigă, în medie, 2.200 de lei pe lună. 31% dintre ei au un job full-time, iar 12 procente primesc burse școlare, în timp ce 39% spun că părinții rămân principala sursa de venit. Cu toate acestea, toți vor, în scurt timp, să reușească să se întrețină singuri.

Tehnologiile digitale sunt omniprezente în viața zoomerilor. 79% rămân în contact cu prietenii prin aplicațiile de mesagerie zilnic, iar 57% folosesc social media ca sursă principală de informații. Sunt atenți la ce cumpără și caută cele mai bune prețuri. Generația Z ține pasul și cu evoluția tehnologică. Deja mai bine de o treime folosesc cardul, 55% plătesc contactless sau cu telefonul mobil. Generația Z se referă la cei născuți între 1990 și 2010.