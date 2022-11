Care sunt prioritățile tinerilor din Generația Z: „Independența financiară e pe locul 1”

Tinerii din Generația Z își doresc, mai presus de orice, independență financiară. Nu mai au deloc aceleași priorități ca părinții sau bunicii lor - de exemplu, întemeierea unei familii nu mai e pe primele locuri. Și văd cu totul altfel și angajarea. Salarii cât mai mari și neapărat un program flexibil.

Tibi este stundent în anul 4 la Facultatea de Informatică din București, iar recent s-a angajat la o firmă de IT. La doar 22 de ani ani, tânărul câștigă lunar în jur de 6.000 de lei.

Tiberiu Max - student: Sunt independent financiar de când am început facultatea, teoretic, din burse. Trei ani am stat la cămin și acum stau în chirie, de când m-am angajat. Acum îmi permit să stau în chirie.

Și nu este singurul care câștigă bani încă din facultate. Jumătate dintre tinerii din Generația Z, adică cei care s-au născut între 1997 și 2012, au ca prioriate banii, iar sănătatea sau întemeierea unei familii se află pe locul 2, arată studiul celor de la Romaniam Business Leaders.

-Sunt pe picior spre independență, momentan mai primesc ajutor din partea părinților, dar mai câștig și eu puțini bănuți.

-Independența financiară e pe locul 1. Am luat exemplu de la ce am văzut în generațiile trecute, de la părinții mei, și am văzut că cine nu s-a focusat pe așa ceva nu a ajuns unde a vrut în viață.

Adrian Hatus - sociolog: Este un semnal important pe care ni-l dă această generație, și anume că ia în serios criza, sau multiplele crize, și nesiguranța de mâine pe care au trăit-o din plin, pe pielea ei în perioada cea mai importantă, în perioada formării caracterului.

În ceea ce privește așteptările acestora la angajare, 75% dintre tinerii din Generația Z vor ca locul de muncă să le ofere o satisfacție profesională. Iar mai mult de jumătate dintre ei vor să obțină obțină un salariu cât mai mare, dar și un program flexibil care le oferă posibilitatea să lucreze de acasă.

Raluca Dumitra - specialist resurse umane: Este o generație care știe mult mai bine ce își dorește de la un angajator spre deosebire de generațiile anterioare. Dacă se angajează și ceva nu le convine și/sau găsesc un job care le oferă un salariu mai mare, renunță mult mai ușor la acel job.

Însă odată ce își finalizează studiile, doar 24% dintre tinerii de până în 24 de ani aleg să lucreze în România, arată datele aceluiași studiu.

