Frica s-a aşternut peste Dobrosloveni după răpirea Alexandrei. Localnicii, consiliaţi de psihologi

O localitate întreagă este în stare de șoc și primește ajutor de la psihologi. După ce o fată de 15 ani, Alexandra Măceșanu, a fost răpită, iar un bărbat din Caracal spune că a ucis-o, vecinii adolescentei sunt extrem de tulburați. Doi psihologi au mers astăzi la Dobrosloveni și încearcă să îi ajute pe localnici să depășească traumele.

Frica a pus stăpânire peste întreaga comunitate din Dobrosloveni. Oamenii ies cu teamă din casele lor şi doar dacă este absolut necesar. Astfel, autorităţile din comună au decis este nevoie să facă ceva. Căminul Cultural din Dobrosloveni s-a tranformat în cabinet de consiliere psihologică. Oamenii vin şi de la câţiva kilometri depărtare pentru a lua parte la şedinţele ţinute de specialişti. Durerea este cu atât mai mare cu cât, fiind o comunitate mică, toţi au cunoscut-o pe Alexandra.

Rebeca, localnică: Am 15 ani și sunt de-o seamă cu Alexandra. Ea obișnuia să meargă doar cu microbuzul. Probabil că unde nu sunt microbuze prea dese, a ales să meargă cu ocazia ca să ajungă mai repede acasă. Îmi este foarte teamă. Am venit 2 kilometri pe jos pentru asta.

Cu toate astea, oamenii continuă să meargă cu maşini luate la ocazie.

Localnică: Da, normal că ne este teamă. Avem și noi copii, cum să nu ne fie frică de criminali? Îmi e frică. Eu ieri am fost la Caracal și am pierdut microbuzul și am luat ocazie. Mi-a fost frică, vă spun sincer. Cum se întunecă închid poarta.

Gheorghe Tudorașcu, primarul comunei Dobrosloveni: Comunitatea noastra este profund afectată în aceste zile de evenimentul neplăcut. Sunt foarte mulți oameni care își pun diverse întrebări. De aceea am luat hotărârea să aducem diverși voluntari care să poată să ne facă să înțelegem și să putem trece peste acest moment dificil. Am cunoscut-o. Face încă parte din ansamblul folcloric, am fost în turnee, suntem o comunitate mică și ne cunoaștem unii pe alții.

Psihologii îi vor învăța pe oameni la ce să fie atenți când fac autostopul.

Localnică: Ne-a informat, ne-a deschis ochii să încercăm să nu ne mai urcăm la persoanele necunoscute și să încercăm să avem mai multă grijă. Nu contează că e persoana tânără sau mai în vârstă nu este acea siguranță de care noi avem nevoie, mai ales copiii.

Miercurea trecută, Alexandra Măceşanu s-a urcat într-o maşină luată la ocazie, iar de atunci nu a mai fost văzută.