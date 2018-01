Mesajul sportivilor paralimpici pentru românii care nu fac sport

Doar 6% dintre români fac sport în mod regulat. Este realitatea de la care a pornit campania #Nicioscuză. Sportivii din lotul naţional paralimpic le transmit celor care nu au nicio dizabilitate că este în puterea fiecăruia dintre ei să facă mişcare.

În urmă cu 25 de ani, Filip a avut un accident. De atunci a rămas într-un scaun cu rotile, însă asta nu l-a împiedicat să îşi urmeze visul - să facă sport de performanţă. A încercat mai multe, dar cel mai mult i-a plăcut tirul cu arcul, un sport mai puţin popular. Acum reprezintă România la zeci de competiții internaționale.

„Sunt multiplu campion naţional, am şi câteva concursuri la care am participat cu oamenii valizi şi am şi acolo un loc destul de sus, am două campionate mondiale şi două europene”, spune Filip Ghiorghi.

A înţeles că succesul presupune sacrificii, aşa că se antrenează aproape zilnic.

„Am şase zile pe săptămână şi undeva la 5-6 ore de antrenament pe zi”, spune el.

Arian este un alt exemplu de voinţă nemărginită. Şi-a pierdut piciorul stâng în urmă cu doi ani. S-a apucat de înot de aproximativ un an jumate şi are vise măreţe: Jocurile Paralimpice de la Tokyo, din 2020.

„Am avut primul meu concurs în Grecia, în anul 2016, am reușit să câştig trei medalii de aur şi două de argint”, spune Arian Notreţu.

Face sacrificii mari pentru a ajunge unde îşi doreşte.

„Am de obicei şi două antrenamente pe zi, unul dimineaţa, care durează cam două ore, şi în unele zile am şi câte unul după-amiaza, care durează tot cam atât”, spune Arian Notreţu.

Campania #Nicioscuză încearcă să combată sedentarismul.

„Nu este diferenţă între un sportiv cu dizabilitate sau fără dizabilitate şi această campanie arată acest lucru. Oricine să poată face sport”, spune Sally Wood Lamont, președintele Comitetului Național Paralimpic.

Datele 7card arată că în România nivelul de sedentarism este foarte înalt, 61% dintre români nu fac sport deloc şi doar 6% fac sport cu regulat.