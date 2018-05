Olguţa Vasilescu, anunţ despre Pilonul II de pensii

Guvernul s-a hotărât din nou în privinţa Pilonului II de pensii. Anunţul a fost făcut în această seară la România TV de ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu.

Olguţa Vasilescu a spus: "Ne-am hotărât ce vrem să facem şi e ce am comunicat de anul trecut şi anume să fie opţional acest Pilon II. E bătut în cuie."

Tema Pilonului II a fost intens dezbătută recent de preşedintele Klaus Iohannis şi reprezentanţii Guvernului. Preşedintele i-a somat pe reprezentanţii Guvernului să-şi refacă socotelile pentru că era vorba banii românilor, după ce Liviu Dragnea a spus că e vorba de bani privaţi.

Olguţa Vasilescu: „Ne-am hotărât ce vrem să facem şi e ce am comunicat de anul trecut şi anume să fie opţional acest Pilon II. E bătut în cuie. Am aflat că sunt şi eu la Pilonul II cotizant, în condiţiile în care am fost absolut convinsă că, timp de 10 ani neprimind plic acasă, am fost absolut convinsă că nu.

Eu vreau sa optez. Vreau să am această posibilitate.

Nu naţionalizăm. Vom explica foarte clar tuturor persoanelor care sunt cotizante cât va fi pensia lor pentru ca oamenii au aşteptări. Am constatat stând de vorbă cu foarte multe persoane care cred că vor avea pensia de stat echivalentă cu a unor persoane care nu sunt la Pilonul II de pensii la care suplimentar se va adăuga şi această pensie. Nu. Se ia o parte din contribuţiile de la Pilonul I ca să se asigure această contribuţie la Pilonul II”.

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea