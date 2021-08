(P) Cea mai bună ofertă LAST MINUTE din vara asta vă aduce un job sigur și foarte bine plătit în IT

Și vara asta LINK Academy a avut grijă să asigure o ofertă Last Minute extraordinară tuturor celor interesați de o carieră de succes în IT.

De la această instituție internațională pentru pregătirea experților în IT, aflăm că oferta Last Minute asigură înscrierea în condiții speciale și că au mai rămas câteva locuri disponibile. De aceea, dacă nu v-ați rezervat încă biletul pentru drumul către un job sigur și foarte bine plătit în IT, o puteți face până pe 31 august accesând acest link .

Dacă profitați de această ofertă unică la LINK Academy, în mai puțin de 10 luni veți avea șansa să vă alegeți locul de muncă dintre numeroase destinații IT.

Porniți în călătoria către un job bine plătit

Nu cred că ați auzit până acum de vreun IT-ist care să se plângă că nu-și găsește job. Așa ceva este aproape imposibil deoarece, practic, jobul îi caută pe ei! Pe de altă parte, numărul joburilor în sectorul IT este în creștere, așadar și nevoia de profesioniști este tot mai mare.

De aceea, LINK Academy, școală internațională de IT, care deja de mai mulți ani pregătește cu succes profesioniști pentru cel mai bine plătite joburi de azi, a decis ca în vara asta să pregătească o oferă specială last minute care, pe lângă faptul că vă economisește mult, vă permite ca, în mai puțin de 10 luni de școlarizare, să deveniți parte din industria cu cea mai mare perspectivă .

Tot ce trebuie să faceți este să alegeți destinația IT care vă interesează cel mai mult: programare, administrare de rețea, design, IT business, design 3D și CAD sau chiar dezvoltarea aplicațiilor mobile. Orice alegeți, nu veți greși, deoarece fiecare dintre aceste ocupații vă garantează un job foarte bun și venituri mari – chiar de la început.

Cel mai rapid drum spre o carieră profitabilă în IT

Pregătirea la LINK Academy este destinată tuturor celor care vor să aibă succes și să dobândească cunoștințe practice care le vor asigura o carieră foarte profitabilă în IT.

În funcție de cum vă organizați timpul, la LINK Academy puteți alege dacă veți urma cursurile în clasă sau online - prin intermediul celei mai moderne platforme de studiu la distanță. Pe lângă asta, la LINK Academy obțineți complet gratuit o gamă largă de instrumente și servicii pentru dezvoltarea carierei, datorită cărora vă veți găsi un job în timp record. Posibilitatea de a aplica în practică cunoștințele dobândite, șansa de școlarizare gratuită pe viață, conexiunea cu cei mai buni angajatori din țară - sunt doar câteva din beneficiile care vă așteaptă.

La final, dovada sigură a expertizei voastre și un mare avantaj la angajare o vor reprezenta și certificatele recunoscute la nivel global, precum Cambridge, Oracle, Zend, Microsoft, Autodesk, Adobe etc. Pe lângă cunoștințe practice din IT, certificatul oficial și experiență practică pe care le puteți dobândi în mai puțin de 10 luni de școlarizare, veți avea șanse foarte bune să începeți o carieră de succes în industria IT.

Luați decizia care vă va schimba viața! Asigurați-vă locul

Faceți din vara asta, vara voastră! Alegeți perfecționarea pentru unul din joburile cu cea mai mare perpectivă care vă vor permite ca, chiar de la vara viitoare, să fiți alegerea potrivită pentru angajatori. Până la urmă, mulți cursanți LINK Academy încep să câștige încă din primele luni de școlarizare. Alăturați-vă lor și convingeți-vă singuri!