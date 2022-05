Într-o comună din Bărăgan există o plajă pentru nudiste. Lângă balta sulfuroasă din Mitreni, Primăria a cosit buruienile, a adus nisip fin și a amenajat un loc pentru relaxare. Nu există drum direct până acolo. Se ajunge doar prin curțile localnicilor.

Mitreni, Călărași. Loc sărac, dar cu aspirații balneare. În lipsa investitorilor, administrația locală caută prosperitatea și celebritatea în balta Potcoava. Un lac cu nămol sulfuros, ca la Techirghiol, frecventat, cu decenii în urmă, de suferinzii de reumatism. Vizitatori mai are. Apar când se încălzește. Așa că Primăria a adus nisip nou și fin în zona numită „La femei”. Nu este însă deloc simplu de ajuns la ea. Indicatoare nu sunt. Așa că o găsești dacă întrebi pe ulițe.

Intrarea pe plajă, pe la poarta Vioricăi

- Se intră pe la Viorica, prin vale pe acolo. Dă poarta la o parte și intră și mașinile până aici. La puțul ăla, acolo, are drum. Că vara deschide poarta și intră lumea pe acolo, că aici fac goale femeile, ne explică o localnică

Tanti Culina poate fi un ghid util. Când Viorica nu e acasă și ține porțile închise se poate ajunge pe plajă chiar prin grădina ei.



- Pe aici mergem la plajă?

- Da! Drept acolo ieșim.

- Era nevoie de plaja asta aici?

- Era nevoie. Că aici face femeile goale.

- Plajă... Nudism.

- Și nu fac încolo.

- Nudism, adică.

- Da. Se dezbracă complet și face. Au venit vreo 60 acum un an.

- Pentru ce e bun?

- Pentru reumatism, pentru alea... Uite, o să-mi fac și eu.

- O să mergeți și dumneavoastră la plajă?

- Dar am mai făcut. Nu zic că n-am făcut.

- Păi dacă mergeți la plajă trebuie să faceți nudism.

- Da. Păi nu fac aici?

- Am înțeles. Spre plajă pe unde o luăm?

- Uite, pe aici.

- Pe care parte?

- Pe aici, drept de vale.

- Sunt șerpi?

- Ei... Acum fug șerpii de oameni. Uite așa: Pe cărarea asta, până-n vale. Și-n partea asta a amenajat primarul.

Din capătul grădinii Culinei cobori - printre buruieni - și gata drumul. Plaja nudistelor n-arată rău. Peisajul aduce, oarecum, cu frumusețea Deltei. E sălbăticie și liniște. Plus două bănci vechi. Șezlonguri și beach-bar nu-s. Lângă porțile care dau în curtea Vioricăi, calea cea mai scurtă spre asfalt, oamenii Primăriei au fixat câțiva araci care vor fi acoperiți cu stuf și vor ține loc de umbrar.

Localnicii laudă nămolul bălții

Viceprimarul Florin Chirnogeanu ne dă câteva explicații:

- Plaja pentru doamne! Este tradiție la noi cu plaja pentru doamne. Și anul ăsta am mai băgat câteva sute de tone de nisip și-am reamenajat-o, dacă pot spune așa. Accesul se mai face printr-un loc. Se coboară pe la fosta discotecă. Deja am făcut... N-ați fost pe acolo.

- Am fost și pe acolo! Pe la Minciună. Ne-au trimis la Minciună. Nu știu cine-i Minciună.

- Așa... Pe la Minciună. Am toaletat acolo, am tuns iarba. Se poate ajunge. Se merge pe jos, sunt câteva sute de metri. Dar se ajunge și pe acolo. Nămolul nostru are proprietăți recunoscute de bunicii noștri de mult timp, spune viceprimarul. Care sunt exact nu pot să vi le spun, adaugă el.

Localnicii laudă nămolul bălții. Îl cred binefăcător pentru trup și suflet. Și speră să poată așeza Mitrenii pe harta României balneare.

- Eu m-am simțit bine. Adică nu mai mă doare genunchiul. Că m-a durut genunchiul și am făcut la genunchi terapie. Și mă simt bine! ne asigură o localnică pe care o găsim lucrând în vie.

- Are un nămol din ăsta care te ungi cu el și e bun reumatic. Acum 30 de ani, casele de pe aici închiriau. Veneau și făceau tratament două săptămâni, trei săptămâni. Și erau pensionari care veneau. Foarte mulți, spune un alt localnic.

- Venea lumea din toate părțile. Venea și lua noroi din ăla de acolo cu butoaiele, cu bidoanele. Și ducea la stațiunile astea, povestește o femeie.

Comuna n-are nici pensiune, nici motel, nici hotel. Doar un centru mic de tratament, în partea opusă plajei doamnelor. Dar turiștii care vor musai sejur la Mitreni găsesc adăpost la localnici.