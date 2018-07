Cum decurge viața unui vietnamez în România

România începe să devină a doua casă pentru tot mai mulţi vietnamezi, veniţi la noi ca să muncească, în special în construcţii. Sunt mulţumiţi de salariile pe care le primesc, mai ales că le rămân bani pe care să-i trimită şi familiilor. „Sunt harnici şi s-au adaptat repede”, povestesc colegii români, în timp ce asiaticii spun au găsit în ţara noastră oameni foarte prietenoşi.

„Hello!” . Este dimineață și muncitorii vietnamezi coboară din autobuz. Aşa începe o nouă zi de muncă pentru cei 20 de vietnamezi, care, alături de patru români, lucrează la izolarea termică a unui bloc din sectorul 3 al Capitalei.

Yen e inginer constructor şi şeful echipei. Munceşte în România încă de anul trecut.

„La noi, e mare sărăcie. Salariul meu, în Vietnam, era de 500-600 de dolari pe lună, iar în România primesc 1.000 de dolari pe lună”, spune Gian Van Yen, inginer constructor.

Aflat la peste 11 mii de kilometri de casă, bărbatul îşi drămuieşte fiecare ban primit pentru munca sa. „Jumătate îi păstrez, iar jumătate îi trimit acasă, soţiei, care plăteşte studiile copiilor. Am doi copii. Primul are 21, iar cel mic, 6 ani”, povestește inginerul.

Ne arată o poză cu soția, pe telefon.

- E frumoasă soţia ta!

- Da, aşa e. Mulţumesc!

- Câţi ani are?

- Are 43 de ani.

- Cu ce se ocupă?

- Acum 10 ani, am cumpărat două magazine. Soţia mea vinde acolo pantofi, tricouri, uniforme.

Cei doi vorbesc la telefon în fiecare seară.

- Ţi-e dor de ea?

- Da! Mărturisește bărbatul cu lacrimi în ochi.

Deşi a lucrat şi în Arabia Saudită şi Libia, Yen spune că la noi s-a acomodat cel mai repede, iar asta, datorită oamenilor.

„Sunt în România de nouă luni. Am cunoscut oameni şi în afara firmei pentru care lucrez. Românii sunt foarte prietenoşi. Când merg la magazin, de exemplu, oamenii încearcă să mă ajute”, spune Gian Van Yen.

„Ne înţelegem foarte bine, ei sunt foarte comunicativi cu noi”, spune, la rândul său, Ioan Emil Tudor, muncitor român.

- În ce limbă comunicaţi?

- Şi în română, şi în engleză, şi prin semne, e ok.

În ultima vreme, tot mai multe firme de construcţii angajează vietnamezi.

„Sunt disciplinaţi, sunt muncitori, s-au acomodat foarte bine la noi”, spune inginerul Gabriel Bratu. „Se duc la sală, s-au împrietenit cu români din zona respectivă în care locuiesc, joacă fotbal, joacă tenis, se duc în mall, nu stau numai în cameră”, adaugă el.

„Duminica, merg la sală. Trebuie să fiu puternic, pentru că dacă eşti puternic, atunci ai şi putere de muncă”, subliniază Gian Van Yen.

