Poștașii au fost opriți în mai multe județe să mai livreze deciziile de recalculare a pensiilor, pentru că erau greșite. Cele mai multe cazuri sunt în Alba. În alte județe, au fost zeci sau sute de decizii oprite de la distribuție de Casele județene de pensii, a spus Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române. Pe de altă parte, Ministerul Muncii a finalizat scrisoarea de liniștire a pensionarilor, cerută de premierul Marcel Ciolacu. Documetul îi asigură pe oameni că nu vor pimi mai puțin bani, chiar dacă așa scrie în decizia de recalculare.

În județul Alba, au fost circa 5.000 de decizii pe care poștașii nu le-au mai dus la pensionari, la cererea Casei de pensii.

„Este o excepție, nu este regula. Genul acesta de procedură, prin care clientul ne solicită să nu distribuim anumite trimiteri, este normală și noi am anticipatn. acest lucru. Am permis în ordonanță acest proces”, a spus Ștefan.

În cele mai multe județe, au fost primite solicitări de oprire de la distribuire „de ordinul zecilor sau maximum 100-200 de astfel de decizii să fie oprite de la distribuire. Nu este un fenomen”, a spus el.

„Noi încă ne aflăm în termenul stabilit de distribuire a celor 4,6 milioane de decizii. Până la sfârșitul săptămânii încă nu putem spune că sunt cu adevărat probleme”, a spus el.

Ștefan a precizat că în jur de 3 milioane de decizii de recalculare au fost deja distribuite.

Șeful Poștei Române a explicat și situația semnalată în Alba, că poștașii au luat înapoi de la pensionari deciziile de recalculare greșite.

„Este o excepție și este în totalitate vina noastră. Cei doi poștași care au făcut acest lucru pur și simplu au dat dovadă de civism, au vrut să sprijine acei beneficiari încât să nu mai facă drumul până la Casa de Pensii și să ducă ei acea decizie. A fost o greșeală din partea noastră, am vorbit cu colegii în întreaga țară să nu mai facă acest lucru. Dacă este nevoie, fie lăsăm pensionarul să meargă la Casa de pensii, fie îi ducem o altă decizie. Este vina noastră, este un caz izolat și nu ar trebui generalizat”, a mai spus Ștefan.

Declarațiile sale vin în condițiile în care mai multe decizii de recalculare a pensiilor unor vârstnici din judeţul Alba au fost oprite de la distribuire, pentru că există suspiciunea că ar putea conţine erori.

Mai mulţi pensionari din judeţul Alba au reclamat că nu au primit deciziile de recalculare a pensiilor, oamenii susţinând că au fost informaţi de factorii poştali că de la Casa de Pensii s-a solicitat oprirea de la distribuire a unora dintre deciziile de recalculare pe motiv că ar fi greşite.

Mai mult, un bărbat susţine că i-a fost luată înapoi decizia pe care o primise.

„Am primit decizia săptămâna trecută, dar după un timp a venit poştăriţa de aici de la noi şi mi-a cerut să îi dau decizia înapoi. Nu a specificat nimic, a zis doar că nu ştiu ce greşeli ar fi la socoteli. Avea un tabel lung cu numele celor la care trebuia să le ia deciziile înapoi. Pensia mea era mai mare cu 700-800 de lei, de la 2.000 şi ceva am ajuns la 3.000 şi ceva. Am lucrat peste 35 de ani, poate mai mult, am vechime multă. M-am bucurat câteva zile şi a luat-o înapoi”, a declarat un vârstnic pentru ziarulunirea.ro.

