Sorin Grindeanu: Am cerut 16 miliarde de lei, justificat, pentru investiții. Va fi o rectificare pozitivă

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, din informațiile pe care le are, rectificarea bugetară va fi pozitivă, ceea ce este un prim lucru bun. Acesta a spus că ministerul pe care îl conduce a cerut 16 miliarde de lei, justificat, şi trebuie să vadă care este suma, pentru că s-ar putea să fie mai mică decât au cerut.

”Rectificarea, din ceea ce ştiu eu, va fi o rectificare pozitivă, ceea ce este un prim lucru bun. Acum, o să vedem care este suma, că s-ar putea să fie mai mică decât am cerut noi, la Transporturi. Am cerut 16 miliarde, justificat, fiind ministerul care în acest moment cred că suntem cei care cheltuim cel mai mult de investiţii, nu cred că este altcineva care să facă acest lucru în ritmul în care o facem noi la Transporturi. Din 16 miliarde, o proporţie covârşitoare este pentru investiţii. Acum, o să vedem care este suma prevăzută pentru rectificare, per total. Sigur, vor mai exista discuţii în zilele următoare”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă.

Întrebat dacă ne permitem să întârziem anumite proiecte, Grindeanu a răspuns: ”Mai există rectificări şi în octombrie, şi pe toamnă. Noi am cerut ce aveam necesar până la finalul anului, sigur, aceste lucruri pot fi reglate şi în rectificările din această toamnă, dar sunt anumite lucruri care sunt urgente şi pe care le vom susţine cu argumente atunci când vom avea discuţiile finale legate de buget”.

Ministrul Grindeanu a menţionat că. în momentul în care a venit la Minister, la sfârşitul anului 2021, bugetul era de 14 miliarde, cel mai mare, e adevărat, din istorie.

"La nici doi ani, noi suntem la 24. Dacă ar fi să primim toţi banii ceruţi, adică încă 16 miliarde, ne-am închide la 40 de miliarde, adică de trei ori mai mult decât în urmă cu doi ani. Asta arată că transporturile sunt o prioritate pentru acest guvern şi au fost o prioritate şi pentru guvernul Ciucă. Sper să rămână în continuare, pentru că, fără sumele pe care noi le dorim, anumite proiecte se vor împiedica. Lucrurile acestea toate pe care noi le-am făcut anul trecut, de am semnat contracte de peste 10 miliarde de euro, trebuie să aibă în spate finanţările, altfel, sunt discuţii", a explicat el.

Editor : Andreea Smerea