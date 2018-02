Surpriză neplăcută de Dragobete. Drumul cu groapă în formă de inimă

Un drum din Gorj a ajuns coşmarul şoferilor. În ultimii ani, autorităţile s-au mulţumit să mai plombeze câte o groapă, însă de fiecare dată apare alta nouă sau cele rămase devin tot mai mari. Fie noapte sau zi, tronsonul de drum care leagă oraşul Târgu Jiu de localitatea Stăneşti este un real pericol.

Şoferii au ajuns să facă slalom printre care se întind pe trei kilometri de drum județean. Chiar şi aşa, nu reuşesc să le ocolească pe toate.

„M-am întâlnit cu un alt participant la trafic. N-am avut unde să mă redresez şi am nimerit acea groapă frumoasă, unde am lăsat cauciucul şi am făcut o explozie”, afirmă Constantin Sichitiu - şofer

Iar colegul său de muncă a ajuns cu maşina în şanţul de pe marginea drumului după ce a vrut să ocolească o groapă. Toate maşinile care trec des pe acest drum ajung în service.

Iată ce spun șoferii:

Obstacole. Ori faci poligonul ori nu-l mai faci. 30 la oră.

Ne dărâmăm maşinile. O jantă, un pivot costă.

Păi n-ai ce să ocoleşti. Te fereşti de una mai mică şi dai într-una mai mare şi de fiecare dată trebuie să facem revizii la maşini. Ba se duc telescoapele. Dacă eşti ghinionist, poţi să rupi janta, s-o strâmbi.

Zona aceasta este printre cele mai periculoase de pe tronsonul de drum. În mai puţin de trei metri pătraţi, şoferii sunt nevoiţi să ocolească două cratere

Unii fac haz de necaz:

Plantăm ceva în ele.

Le punem. Ori porumbi ori vedem noi, nuci, cireşi.

O inimă ca de Dragobete. A trecut sfântul Valentin. Noi suntem tradiţionali

Autorităţile vin cu noi promisiuni. Reprezentanţii Consiliului Judeţean Gorj au anunţat că drumul va fi reabilitat chiar în acest an.

„Avem alocată suma de aproximativ 2,6 milioane lei, fără TVA, sumă aprobată în această lună în cadrul şedinţei de Consiliu Judeţean din bugetul propriu al judeţului Gorj”, declară Oana Paloş, purtător de cuvânt, Consiliul Judeţean Gorj .

Proiectul pentru repararea Drumul Judeţean 664 A este gata de aproape doi ani, însă până acum nu s-au găsit bani.