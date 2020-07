Aglomerație mare pe Aeroportul Henri Coandă la terminalul Sosiri. Sute de pasageri care au aterizat vineri cu mai multe curse sosite la intervale scurte s-au înghesuit pe culoarul de ieșire. Cauza este numărul mic de angajați ai Direcției de Sănătate Publică (DSP) care procesează declarațiile călătorilor, susțin reprezentanții aeroportului. Ei spun că, deși traficul aerian este la 10% din normal, aglomerația din aeroport este comparabilă cu cea din perioada de trafic maxim al avioanelor.

„Așa arată intrarea în România de la Aeroportul International Henri Coandă. Sunt 2 angajați DSP care procesează declarațiile celor din poze. Înțeleg că au aterizat simultan 7 avioane. Felicitări pentru organizare...”, a scris unul dintre pasageri, Horia Lupu, pe Facebook, unde a postat poze cu aglomerația formată pe culoarul de ieșire.

Șapte curse au aterizat pe Aeroportul Henri Coandă vineri după-amiază, în interval de o oră, potrivit orarului afișat pe site-ul aeroportului.

Valentin Iordache, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Henri Coandă, a declarat pentru Digi24.ro că DSP are doar doi angajați care verifică fiecare pasager în parte (completare/verificare declarație, plus câteva întrebări, semnătură, ștampilă etc.), ceea ce face ca traficul pasagerilor în terminal să fie blocat.

„Personalul DSP este insuficient și nu poate controla pasagerii. Asta în condițiile în care suntem la 10% din traficul aerian normal și crește. DSP cunoaște situația”, a afirmat Valentin Iordache.

„Situația este dificilă acum, dar va deveni critică”, a mai spus el, în condițiile în care se așteaptă la o creștere a traficului aerian.

Valentin Iordache a comparat aglomerația de vineri din aeroport, în condițiile în care traficul aerian este la 10% din valorile normale, cu perioadele din anii trecuți, când traficul aerian se desfășura la valori maxime.

El crede că DSP ar trebui să aibă măcar patru lucrători pe tură, pentru a procesa declarațiile pasagerilor, dar avertizează că și acest număr va deveni insuficient dacă traficul aerian pe Aeroportul Henri Coandă va crește.

