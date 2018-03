Târg de joburi cu posturi cât pentru un orăşel întreg

Cel mai mare târg de locuri de muncă din România oferă la Bucureşti posturi cât pentru toţi localnicii de la Vama Veche: şase mii. Este cea mai mare ofertă de acest fel, iar tinerii profită de criza de personal a companiilor: încep să dicteze ei salariile. Chiar şi cei fără mare experienţă nu discută sub 2.000 de lei pe lună, şi asta dacă sunt modeşti.

Noutatea este că acum se caută specialişti în contabilitate şi finanţe.

Irina Purice - reprezentant al unei firme: „S-au deschis încontinuu centre de servicii în Bucureşti, atunci şi zona financiară e foarte ofertantă. Începând de la poziţii de internship până la poziţii de experience”.

Altă diplomă care nu te lasă niciodată fără serviciu este cea de informatician. Pe o piaţă în continuă creştere, candidaţii sunt puţini şi îşi permit să emită pretenţii. Ştiu că firmele au mare nevoie de personal.

Absolvenţii caută companii ce oferă program de lucru flexibil, cursuri de specializare şi sunt foarte atenţi la salarii.

„Din ce am văzut până acum şi de la celelalte interviuri la care am fost am văzut că media e undeva la 2.000 de lei, ceea ce mi se pare foarte puţin pentru cineva care a pierdut câţiva ani în facultate”, spune unul dintre tineri.

Dragoş Gheban, organizator: „Fiind o abundenţă mai mare de oportunităţi de cariere, pot fi mult mai atenţi şi au mai multe criterii în momentul în care iau decizia de a aplica la o anumită carieră”.

130 de companii oferă 6.000 de locuri de muncă la târgul de joburi de la Bucureşti. În plus, firmele oferă şi peste 1.000 de programe de internship.

FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea