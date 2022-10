Un bărbat căutat de salvamontiști toată noaptea în pădure a fost găsit pe uliță în sat. „A spus că s-a oprit la un prieten”

Salvamontiștii din Maramureș au avut o noapte grea, pe care au petrecut-o căutând în pădure un bărbat care plecase la cules ciuperci și nu s-a mai întors. Informațiile despre dispărut erau puține, iar telefonul acestuia suna în gol. Dimineață, bărbatul a fost găsit plimbându-se pe uliță în sat și a spus că s-a oprit la un prieten azi-noapte.

Acțunea de căutare a salvamontiștilor a început luni seară, târziu, când au primit informația despre bărbatul dispărut.

„Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in zona localitatii Săpânța, jud Maramures.

Salvatorii montani se deplaseaza in zona mentionata si vor incepe in aceasta seara/noapte cautarile unui barbat cu probleme medicale , plecat de dimineata la cules ciuperci si care nu s-a mai intors la domiciliu. Bicicleta acestuia a fost gasita in localitatea Săpânța, domiciliul acestuia fiind de fapt intr-o alta localitate.

Cel care a dat alarma (de-abia) in aceasta seara a comunicat si numarul de telefon al barbatului disparut. Telefonul acestuia suna dar nu raspunde nimeni iar in aceste conditii omul nu poate fi localizat.

Cautarile vor incepe in zona presupusa ca fiind cea in care disparutul a mers la cules ciuperci. Sunt extrem de putine informatiile pe care salvatorii le au in acest moment”, a anunțat Salvamont Maramureș luni seară pe Facebook.

După câteva ore de căutări, acțiunea a fost întreruptă, pentru a fi reluată dimineață.

„Revenim cu amanunte...

Dupa trei ore de cautari fara rezultate, cautari la care s-a folosit si un binoclu cu termoviziune din dotarea serviciului, salvatorii montani s-au retras la sediul Primariei dim localitatea Săpânța unde se vor odihni pana dimineata urmand ca la primele ore sa reia cautarile.

In sprijin va veni inca o echipa care va folosi si drona din dotarea SPJ Salvamont Maramures.

Vom reveni pe parcursul zilei in functie de informatiile din teren”, au mai relatat salvamontiștii.

Surpriza a venit marți dimineață, când bărbatul a fost găsit, dar nu salvamontiști, ci de un polițist, și nu în pădure, ci pe uliță la el în sat.

Bărbatul a spus că și-a pierdut telefonul în pădure și că a rămas peste noapte la un prieten.

„Barbatul cautat inca de aseara a fost gasit in viata... plimbandu-se pe ulita din comuna in care domiciliaza. Intrebat fiind de un polititst care l-a identificat de unde a aparut omul a spus ca si-a pierdut telefonul in padure si ca aseara retragandu-se din padure s-a oprit la... un prieten. Si asta in timp ce salvatorii umblau noaptea prin padure sa il caute... Fara alte cuvinte...

Actiune incheiata. Salvatorii montani se retrag la baza Salvamont”, au încheiat salvamontiștii.

